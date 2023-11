Miért tartja fontosnak ez az eseményt?

Az advent kezdete, az új egyházi év kezdete is egyben. Ilyenkor jó alkalom nyílik egy kis megállásra, elcsendesedésre és értékelésre, hogy mindenki rá tudjon nézni azokra a dolgokra, melyeket meg kell változtatnia és azokra is, amelyekre minden időben örömforrásként tud tekinteni. A mai világban jól jön ehhez egy kis segítség: gondolatok, melyek elindítanak a jobbá válás, egy igazabb út felé, és egy lehetőség, hogy letegyük azokat, amik megkötöztek minket. Más oldalról nézve, egy egyházközség életében fontosak és megerősítőek ezek az alkalmak. Együtt éli át a közösség a találkozás élményét, amelyre remélhetőleg mindenki jó szívvel fog majd tudni visszaemlékezni; akkor is erőt fog majd adni, amikor kezd beborulni az ég. Ez úton is köszönet illeti a plébánia Effeta közösségének tagjait, akik magukra vállalták a lelki nap szervezését.

Mi várható, mivel tudnak feltöltődni azok, akik ellátogatnak ide? A rendezvény nyitott, mindenkit sok szeretettel várunk kortól függetlenül, de elsődlegesen ez egy egyházközségi adventi lelki alkalom. Az esemény december 2-án 14:45-kor kezdődik majd, egy zenés dicsőítéssel, melyben nagy szerepet vállal a plébániához tartozó Spiritusz együttes. Fél órával később, 15:15-kor Fábry Kornél püspök atya tanítását hallgathatjuk meg, majd lehetőség nyílik szentségimádás keretében az elcsendesülésre. A lelki napot 17 órakor a püspök atya által celebrált szentmise fogja zárni. Az egész esemény alatt lehetőség lesz a szentgyónás elvégzésére is. Egyébként a program részletei megtalálhatóak az öreghegyi plébánia honlapján és Facebook oldalán.

Miért Fábry Kornél atyára esett a választás?

Az elmúlt években adventkor és a nagyböjtben is volt lelki nap Öreghegyen, amelyekre vendég atyákat szoktunk hívni. Mindig üdítően tud hatni egy külsős atya szemlélete, saját személyiségének hatása, és gondolkodása. Egy új aspektus lehetőséget ad arra, hogy olyan dolgok kerüljenek reflektorfénybe, amelyek felett eddig elsiklottunk, vagy kicsit más szemüvegen keresztül lássuk a dolgokat. Nagyon örülünk, hogy ennyien eljöttek már hozzánk, és megtisztelő, hogy Kornél atya is elfogadta a felkérést. Ő Guardialfierai címzetes püspök, aki június 27. óta az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye kinevezett segédpüspöke.

Fábry Kornél

Mit hallhatnak a püspök úrtól a hívek?

Az alkalom mottója: „Örüljetek az Úrban szüntelen! – Hivatásunk az öröm.” Keresztényeknek és útkeresőknek is nagy lehetőség rejlik e gondolat mögött. Kornél atya tanítása és a program többi része is erre hív majd mindannyiunkat, hogy tudjuk, érezzük és megéljük megajándékozottságunk örömét.