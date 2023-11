Az első tünetek arra utaltak, hogy az állatot meglőtték, de mivel golyót, kimeneti sérülést nem találtak, így az is lehet, hogy szúrás következtében keletkezett a sérülés. A macskát az Állatorvostudományi Egyetemen ellátták, majd visszatérhetett a Femához, ahol aztán továbbra is gyógyszereket kellett kapnia. Mindeközben óriási költségek keletkeztek, amit az állatmentők csak támogatások, adományok által tudnak rendezni, így arra kérnek minden állatbarátot, hogy, aki tud, az segítsen.

Mint egy nemrég közzétett bejegyzésükben is írták, sajnos csökkent az adakozási kedv és a többség nem lát bele az állatmentés folyamataiba, nem tudja mennyi stresszel és aggodalommal jár alapvetően is, pláne akkor, ha ’nem várt’ költségek is felmerülnek.