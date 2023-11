Középiskolai intézményvezetőknek, pedagógusoknak tartott közös szakmai fórumot az Óbudai egyetem, melyen a jövő évi felsőoktatási felvételi eljárásban meghirdetett székesfehérvári képzésekről és a többletpontok rendszeréről adtak tájékoztatást.

A program kezdetén Mészáros Attila köszöntötte a jelenlévőket. Az alpolgármester arról beszélt, az elmúlt évek beiskolázási statisztikáiban a székesfehérvári intézmények jelentős hányadot tettek ki, sok-sok fehérvári és környékbeli diák kezdte meg felsőoktatási tanulmányait a megyeszékhelyen.

– Az Alba Regia Műszaki Kar komoly, minőségi műszaki képzést folytat jelentős duális képzéssel, ami úgy gondolom, országosan is egyedülálló. Az elmúlt években az egyetem különböző a ranglistákon sebesen halad előre, több száz helyet javít minden évben, és már jelentős közelségbe került, hogy az ország egyik kiemelt egyeteme legyen. Szeretném hangsúlyozni, hogy műszaki területen már most legjobb az országban. Nagy örömünkre már a Keleti Károly Gazdasági Kar is elindította képzéseit Székesfehérváron gazdálkodási és menedzsment szakon. A közös munka jövő szeptemberben tovább bővül – hangsúlyozta Mészáros Attila.

Az Alba Regia Műszaki Kar dékánja, Györök György arról beszélt, az intézmény egyik fontos célja, hogy emberközpontú képzéseket valósítson meg. Mint mondta, az egyetem a jövőben is nagy hangsúlyt fektet a hallgatói létszám növelésére, jelenleg nyolcszáz-kilencszáz diák tanul az intézmény berkein belül.

A program folytatásában a résztvevők tájékoztatást kaptak a műszaki és gazdasági kar képzési lehetőségeiről, a duális képzésekről, valamint hallhattak az Óbudai Egyetem felvételi sajátosságairól és a felvételi eljárás során adható többletpontok rendszeréről is.