A Kiskút útján a kerékpársávok építésével egy időben a Szent Flórián körút irányába épült egy új buszmegálló. A megálló közelében teniszpálya, gokartpálya, étterem, edzőterem található. Novembertől ebben a megállóban meg fognak állni a 35-ös járatok. A Howmet-Köfém Kft. jelezte, hogy a hétvégi műszakváltásokhoz nem illeszkedik a 20-as járatok menetrendje. A munkavállalók munkába járásának elősegítésére a hétvégi és kis mértékben a munkanapi menetrend is módosítva lett. A Depónia Nonprofit Kft. kérte, hogy munkavállalóiknak legyen lehetősége a csalai telephelyről a belvárosba jutni 7 és 8 óra között, ezért az iskolai napokon 7:10-kor Csalától Autóbusz-állomásig közlekedő 26C járat munkanapokon a Depónia – válogató megállótól közlekedik. A Videoton Ipari Parkban az ünnepnapokat megelőző napon 22 órakor még kezdődik munkavégzés, amiből a munkavállalók ünnepnapon 6 óra után indulnának haza, azonban a 23-as vonal nem közlekedik ünnepnapokon. A 23-as vonal továbbá összeköti Öreghegy alsó részét és a Rákóczi út, belváros környékét. Így tehát a 23-as járatok ünnepnapokon is járnak. A 15Y járatok végállomása a Vásárhelyi úti logisztikai központ bejárata előtt található. A buszok innen járaton kívül tovább közlekedtek a Vásárhelyi úti fordulóba, hogy a visszautat megvárják. Novembertől azonban egészen a Vásárhelyi úti fordulóig/-tól lehet utazni, így néhány járattal több utazási lehetősége lesz az itt élőknek. A Macher Zrt-nél délutános műszakban nincs munkavégzés, ezért a Logisztikai Központtól 22:10-kor induló járat nem közlekedik. A részletes menetrendi információk a társaság, a feol és a város honlapján is megtalálhatók.