Túlnyomórészt egyhangú döntések születtek. Módosították a szociális rendeletet, de szó volt többek között a város üzemeltető cég, a Dészolg éves beszámolójáról, amit a város képviselő-testülete el is fogadott. Terítékre került egyebek mellett az idei fűtésszezon is: jó hír, hogy idén korlátozásokkal nem kell számolni az önkormányzat által működtetett intézményekben. Ugyancsak döntés született a december 6-án hivatalosan is átadásra kerülő sportcsarnok díjairól is.

Az utóbbival kapcsolatban a polgármester kifejtette, hogy igyekeztek jutányos, elérhető áron a rendelkezésre bocsátani az egyesületeknek a küzdőteret, hiszen a cél, hogy minél több sport leljen új otthonra a létesítményben. Sükösd Tamás városvezető hozzátette, hogy a testületi ülést követően pedig már meg is történt az egyeztetés a sportágak képviselőivel, ami annyira jól sikerült, hogy hétköznapokon délután 3 és este 9 óra között gyakorlatilag minden időpont elkelt. A délelőtti órákra pedig vélhetően a sárbogárdi iskolások érkeznek majd a mindennapos testnevelés keretében. Erről azonban még folynak az egyeztetések a tankerülettel – mondta.

Mindezeken felül döntés született arról is, hogy a honlapon kialakítanak egy nyílt box-ot, ahová a kulturális intézmények feltölthetik programjaikat, hogy az esetleges időpont ütközéseket elkerüljék. Kvázi egy programfüzetként szolgál majd az itt élőknek.