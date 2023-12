Az Eszterlánc Óvoda éveken át volt Zöld Óvoda, majd elnyerték az Örökös Zöld Óvoda kitüntető címet. Az intézmény követi a környezeti nevelés programot, méghozzá holisztikus alapokon.

–Nálunk most lett vége a bíborszínű ősznek, ugyanis mi egész november 30-ig őszt tartunk, mely csak András napon búcsúzik. Itt gyakran van terített asztal és a rituális dolgok, amiket évek óta bevezettünk az ünnepeink alkalmával, minden évben ismétlődnek a vegyes csoportjainkban, de minden alkalommal valami új dologgal tűzdeljük meg, és ettől lesz aztán az ünnep, igazi ünnep. Itt ma még teljesen ősz van, a nevelőtestület nagyon komolyan veszi azt, hogy nem kezdi a karácsonyt, akkor, amikor még nincs itt az ideje. Kitartottunk, mert nem akartuk, hogy elvegye tőlünk bárki a novembert–mondta Wágner Tiborné, tagintézményvezető.

Valóban falevelek, fakorongokból kialakított sütőtökök, magok, termések sorakoztak a folyosókon, sőt, egy hálós asztalon a gyerekek által szedett csipkebogyó piroslott. A száradó termés arra vár, hogy egészségmegőrző teát készítsenek belőle a gyerekeknek.

–Örökös Zöld Óvoda vagyunk, de mindig keressük az utakat, hogy merre tovább, és ezért elment az egész nevelőtestület a Zöld Szív Természeti Mozgalomhoz egy konferenciára, hogy megtudjuk, mit is jelent Zöld Szívesnek lenni. Az ezzel járó képzést elvégeztük, a hétpróbát pedig teljesítettük a gyerekekkel, megtanulva, hogy milyen is a szelíd módszertan. Mi nagyon közel vagyunk a természethez és ma adtuk át a gyerekeknek a Zöld Szíves igazolványt, melynek átvétele előtt kötelező a fogadalomtétel. Mint Zöld Szívesek, kiválasztottunk a Károlyi-kastély kertjében egy szelídgesztenyét, bemutatkoztunk neki és ő is nekünk. Ez azért fontos, mert így egy megfigyelésen alapuló pedagógiai módszertannal gazdagodott az óvodai életünk–fogalmazott az intézmény vezetője.

A tornaszobában a felsorakozott gyerekek az őszről mondtak verseket, mondókákat és énekeltek dalokat, majd a műsort végighallgató vendég, Temesvári Krisztián szólt hozzájuk:

– A Virágos Magyarország pályázatra leadott anyagban szerepelt az is, hogy az óvodakertben található rovarhotel, madárodú, zöldségeskert, komposztáló, esővízgyűjtő, őshonos gyümölcsfák és díszfák sora. Az is kiderült, hogy nagy hangsúlyt fektetnek ebben az óvodában a kiskert gondozására, illetve az abban termesztett nyersanyagok feldolgozására. Ezen keresztül megtapasztalhatják itt a gyerekek, mi és hogyan is történik az ültetéstől a feldolgozásig. Az elismeréseket elbíráló testület azt is megtudta, hogy itt van még lepkefogó sövénysor, sőt gyomnyomozó és csigacsapda felelős is, és nem mellesleg elkészült a Mezítlábas Park is. A Belügyminisztériumtól kapott értesítés szerint az Eszterláncé lett Magyarország legszebb óvodakertje–fogalmazott a polgármester.