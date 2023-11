A projekt nem csupán egy udvar felújítása: ez egy valódi közösségi összefogás, amely a gyerekek boldogságát és jólétét helyezi a középpontba.

A gyerekeknek határozott elképzeléseik vannak, milyen számukra az "álom-játszótér", amit rajzon is megelevenítettek

Forrás: Somogyi Mariann

A kezdeményezés születése

Az elhivatott szülő közösség egyik tagjának, Somogyi Mariann-nak a vezetésével indult útjára a kezdeményezés, néhány héttel ezelőtt. Mariann és társai nem csak egy új udvart álmodtak meg a régi, kopár színtér helyett, hanem egy olyan helyet, ahol a gyerekek szabadon játszhatnak, nevethetnek, és fedezhetik fel a világot. A projekt célja egy színes, vidám és biztonságos udvar létrehozása, ahol a gyerekek minden nap boldogan tölthetik idejüket. De, mint Mariann szavaiból is kiderült: ez nem is olyan egyszerű!

A gyerekek szemével nézve egy iskolaudvar sokkal több lehet puszta játszótérnél. A gyerekek által megálmodott udvar – mert bizony vannak saját elképzeléseik álmaik teréről – színes és játékos hely, ahol a természet is teret kap. Képzeljünk el egy udvart, ahol a gyerekek mászhatnak, ugrálhatnak, és bújócskázhatnak a fák között, míg a madarak csicsergése tölti be a levegőt – mert ők pont ilyet szeretnének.

Adománygyűjtés és a közösség szerepe

A Jövőnk a Falu Alapítványon keresztül már folyik az adománygyűjtés. Minden segítség számít, legyen az egy magánszemély kisebb adománya vagy egy helyi vállalkozás nagyvonalú támogatása. Ahogy Mariann is mondja: nagyon nehéz manapság megszólítani, mi több, motiválni az embereket egy jótékony ügy érdekében. A projekt nem csupán pénzről szól, ez egy közösségi összefogás története is, ahol mindenki hozzá adhat a gyerekek boldogabb jövőjéhez.

A közösségi szív és lélek mellett az iskola vezetése is kulcsszerepet játszik a projekt sikerében. Ekler Zoltán, az iskola lelkes vezetője, felismerte a kezdeményezés jelentőségét és nem habozott cselekedni. Az iskolában gyerekműsort és vendéglátást szervezett november 22-re, amelynek célja, hogy a helyi vállalkozókat és cégeket közvetlenül bevonja az álom valóra váltására.

Ez nem csupán egy udvar felújítása: ez egy ígéret a gyerekeknek, hogy törődnek velük és az ő boldogságuk a legfontosabb. Ez a projekt lehetőséged arra, hogy együtt teremtsen egy közösség valami csodálatosat, egy olyan helyet, ahol a gyerekek szárnyalhatnak.