Idén a megújult Kori Liget mellett egy új, adventi fénykorona is díszíti a Zichy ligetet. Cser-Palkovics András közösségi oldalán jelentette be, hogy az adventi óriásgömbdíszek és fényfolyosók után hamarosan elkészül a fénykorona is, mely remek fotó- és sétahely lehet mindenki számára az ünnepi forgatagban.

Amint a polgármester írta, "a tapasztalatok azt mutatják, hogy az adventi óriásgömb díszek és fényfolyosók nagyon kedvelt fotó- és sétahelyek, idén decemberre pedig egy újdonságot is hozunk a Zichy ligethez! A fénykorona hamarosan teljesen összeáll, hála a Városgondnokság munkatársainak, akik október végétől egészen az Advent kezdetéig folyamatosan dolgoznak városunk ünnepi díszbe öltöztetésén. Köszönet mindannyiuknak!”