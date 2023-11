A martonvásári várostörténeti sétát első alkalommal a Turizmus Világnapja alkalmából szervezték volna meg szeptemberben, ám a zord időjárás miatt október 8-án kerülhetett sor a program megvalósulására. Mint kiderült, olyan jól sikerült ez a séta, hogy hamar felmerült az igény a folytatásra. S lám, a második alkalom meg is valósult november 4-én, köszönhetően Pletser Tamás lokálpatriótának.

Brunszvik Teréz szarkofágja

Fotó: Godó Mónika

A szervező első alkalommal a Brunszvik kastély parkjában rejlő érdekes történeti emlékeket tárta fel a résztvevőknek, most pedig az egykori zsidó temetőt, a Brunszvik mauzóleumot, a Dreher kriptát és a temetőben nyugvó 1848-as honvédek sírját és azok történetét mutatta be. A városismereti séta vezetője ezúttal is sok érdekes, néha szomorú ismerettel gyarapította a martonvásáriak tudását.

A Dreher mauzóleum kívülről

Fotó: Godó Mónika

Úgy fest, az érdeklődés töretlen, most is legalább félszázan vettek részt az eseményen. Éppen ezért folytatás várható, tudtuk meg a szervezőtől, ahogy azt is: a terv szerint a téli sétára nem annyira alkalmas időben inkább benti ismeretterjesztő előadással készülnek, ám tavasszal újra útra kelhetnek a helyi történelem iránt érdeklődők.