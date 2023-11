Hálás vagyok a sorsnak, hogy megadott a nagybetűs barátság az életemben. Hogy van valaki, akire óvodás korom óta számíthatok, akivel együtt váltunk felnőtté, miközben úgy léptük át az elénk gördülő akadályokat, hogy soha nem engedtük el egymás kezét. Életem legnehezebb időszakai után mindig segített visszatalálni önmagamhoz, s miután letörölte a könnyeim, visszavarázsolta a boldogságot az arcomra, s a lelkembe is. Ritkán vágyom valami természetfelettire, de ó bárcsak néha cipelhetném a terheit, hogy ő is járhasson tovább az úton szabadon, amelyre született. Ezt sajnos nem tehetem, és tudom nagyon jól, hogy nincs is rá szüksége, de egyet biztosan megígérhetek: életem végéig a BARÁTJA leszek!