A webáruházak legkedveltebb akciója, a Black Friday, melynek vonzó kedvezményei karácsony előtt valódi készletkisöpréssel járnak. Ez azt jelenti, hogy a kiszemelt termékek megvásárlásával nem feltétlenül érdemes megvárni a legutolsó pillanatot, remélve egy még jobb, még nagyobb árleszállítást. Szerencsére az már a magyar fogyasztói köztudatba is bevésődött, hogy az online vásárolt (és nem használt) termékeket 14 napon belül indoklás nélkül vissza lehet küldeni. A termék árával együtt a fogyasztóhoz jutó szállítás költségét is vissza kell utalniuk az online áruházaknak, az azonban, hogy a hozzájuk való visszaküldést finanszírozzák-e vagy sem, rajtuk múlik. Erről és még sok egyébről érdemes előre tájékozódni, mielőtt rákattintunk a fizetés gombra. Gyakorlati tanácsokkal segíti a feol.hu olvasóit Vári-Kovács József, a Fejér vármegyei békéltető testület leköszönő elnöke.

A legújabb kori fogyasztói csapdák, mint mondja a sokat tapasztalt szakember, nem is a webáruházak apróbetűs részeiben keresendők, hanem a közösségi oldalak felvillanó, gyanúsan előnyösnek tűnő vagy éppen teljesen ismeretlen oldalakat hirdető reklámjaiban.

- Rengetegen esnek csapdába a közösségi oldalakon felvillanó hirdetések kapcsán. Rákattintanak és engedve az impulzusnak, hirtelen megrendelnek valamit, anélkül, hogy tájékozódnának előtte. Gyakran a céget el sem érik, a termék nem érkezik meg, s bottal üthetik a pénzük nyomát. Mindig mondom: mielőtt rendelünk valahonnan, nézzünk körül az interneten, ellenőrizzük le a céget! – hangsúlyozza a fogyasztóvédő. Vári-Kovács József minden nap találkozik olyan fogyasztóvédelmi üggyel is, amikor a vállalkozás nem teljesíti a rendelést, csak tologatja a határidőket. – Nem csoda, ha egy idő után a fogyasztó elveszti a türelmét, eláll a szerződéstől, visszamondja a rendelést, ám mégsem kapja vissza a pénzét. A tapasztalat szerint legfeljebb akkor, ha hozzánk benyújtja a vásárló a kérelmet, s mi kiértesítjük a céget. Továbbá tipikus probléma az is, hogy a vevő nem azt a terméket kapta, amit rendelt. Ebben az esetben azonnal juttassa vissza, a weboldalon meghatározott módon a terméket. A visszaküldés költségét a fogyasztónak kell fizetni, feltéve ha máshogy nem rendelkezik erről a webáruház.

Alapvetően fontos – hangsúlyozza a békéltető testület elnöke -, hogy ha valaki bizonytalan a kiszemelt online céget illetően, akkor ne karácsony előtt kísérletezzen nagy összegű vásárlással. Ha teheti – van idő és lehetőség rá - előtte végezzen próbavásárlást – egy kisebb értékű termékkel.

- Rengetegen vannak a piacon, sok a külföldi áruház is. Jellemző, hogy a külföldi cég, ha nem rendelkezik Magyarországon fiókteleppel, viszont van itt depója, ahonnan a termékeket teríti az országban, akkor a reklamáció is könnyebben kezelhető. Lényeg, legyen egy hely, ahol fogadják a visszaküldött terméket. Az Európai Unión belüli országokban vásárolt termékek kapcsán az Európai Fogyasztói Központ tud segíteni, ám minden más országból vásárolt termék panaszkezelése nehézséggel járhat. Vári-Kovács József szerint a nagy értékű termékek átvétele is körültekintést igényel. Mondja ezt a bírósági gyakorlatok tapasztalata alapján, melyet érdemes megfontolni:

- Ha nagyobb értékű terméket rendeltünk, akkor azt mindenképpen olyan tanú előtt csomagoljuk ki, aki nem családtag. Független személy legyen, például a futár. Mindemellett sokat segíthet az is, ha a kicsomagolásról videofelvétel készül. Ugyanis utólag nagyon nehéz máshogy bizonyítani azt, hogy a termék kicsomagolás előtt vagy után sérült-e meg – mondja a szakember, akinek a tanácsa ugyan „macerásnak” tűnhet, ám megeshet, több százezer forintot ér egy esetleges panaszkezelés esetén. – És még ma is él a jó tanács: a neten rendelt termék kicsomagolásával ne várjunk karácsonyig! Mert ki tudja, valóban jó-e a termék, ami benne van? Így ha még most rendelünk, van pár hetünk arra, hogy probléma esetén is jól végződjön ünnepekig az ajándék vadászat.