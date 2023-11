Halottak napi szentmisét tartott november 2-a Halottak napján a katonahősök emlékezetére Spányi Antal megyéspüspök a székesfehérvári Székesegyházban. A szentmisén a megyés püspök megemlékezett és köszönetet mondott a doni emlékkápolna felújításáért, továbbá imádkozott a hívekkel az I. és a II. világháború során elesett hős katonákért és hozzátartozóikért.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

- Az évek múltával rájövünk, milyen sokaknak tartozunk köszönettel. Közéjük tartoznak családtagjaink mellett azok a hősök is, akik hős tetteikkel védték a családokat, országot és minket is. Az ő áldozatuk a mi itt létünk, jelenünk gyümölcse is - fogalmazott a megyés püspök a katonahősökért hirdetett szentmisén.