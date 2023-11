A két nap alatt több szakmai és kulturális programon is részt vesznek a tanács tagjai, akik Magyarország minden vármegyéjéből két-két fővel képviselhetik a diákságot. A találkozó célja, hogy megnézzék, hol tart a tavaszi diákparlament által felvetett javaslatok megvalósítása. Mind az ötvennyolcat nehéz lenne itt felsorolni, ezért csak néhány példát hozunk elő. Ilyen javaslat volt, hogy legyen ingyenes minden olyan komplex nyelvvizsga, amely elsőre sikerül a középfokú végzettség megszerzéséig; bővítsék ki az előrehozott érettségi vizsgán választható tantárgyak körét, vagy hogy vizsgálják felül a 2020-as NAT-ban bevezetett tankönyveket tartalmi és logikai szempontból, illetve szükség szerint fejlesszék és javítsák azokat. Az aktuális ülésen részt vett Maruzsa Zoltán, köznevelési államtitkár és Balaton Katalin, köznevelési helyettes államtitkár is, akik az ODP ajánlások okán aktualitásokról és jogalkotási tervekről tájékoztatták a megjelenteket. „Nagyon fontos, hogy a diákokkal is legyen folyamatos egyeztetésünk” – emelte ki Maruzsa, majd hozzátette, mindig jelzésértékű az ajánlások közül, hogy mi az, ami a fiatalok fantáziáját megmozgatja, hiszen ezek által kapnak visszajelzést a munkájukról. „Nyilván vannak olyan kérések, melyeket könnyedén lehet teljesíteni, néhányat nehezebben, illetve vannak olyanok is, melyek akár vita tárgyát is képezhetik” – fűzte hozzá.

Cser-Palkovics András, polgármester az ülés kapcsán a feol.hu-nak úgy nyilatkozott, megtisztelő, hogy az Országos Diákparlamentnek most már hagyományosan városunk ad otthont és időről időre a Diáktanács is itt tartja aktuális ülését. „Miközben Fehérvár történelmi város, a fiataljaira is büszke iskolaváros” – fogalmazott. Azt is kiemelte, a tavasszal elfogadott ajánlásokban minden benne van, ami jelenleg a fiatalokat érdekli és nagy mértékben érinti. A diáktanács ülések pedig remek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a diákok találkozzanak az államtitkárokkal és közvetlenül beszélgethessenek velük ezeknek a pontoknak az állásáról, megvalósulásáról, a nyitott és esetleg vitás kérdésekről, miközben azt is megtanulják, hogyan kell másokat képviselni.

A kétnapos ülés során terítékre került az Uniós Ifjúsági Párbeszéd Program, de hallhattak előadást a résztvevők a gyermek, tanuló biztonsághoz való jogáról, a gyermekvédelmi rendszerről is.