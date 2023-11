Több csecsemőgyilkosság előzte meg 2000-ben a babamentő inkubátor telepítését a Fejér megyei kórházban. A döntés minden szempontból jónak bizonyult: azóta - a most vasárnapi esettel együtt - hét baba életét mentette meg, s talán csecsemőgyilkosságról sem számolhattunk be azóta. Meglátogattuk a helyszínt, ahol valaki most vasárnap hajnalban is elhelyezte az egészséges, 38. hétre született, 2440 grammos kisfiút. Szépen felöltöztetve, gondozva került az inkubátorba a gyermek, akiről ki tudja, milyen fájdalmas döntések meghozatala után mondott le az édesanya. A fehérvári csecsemőosztályon azonban tapasztalt szakemberek vették szárnyaik alá az új jövevényt, akit Szentgyörgyi Vincének neveztek el.

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Kálmán Andrea főorvos, a kórház Újszülött, Csecsemő és Gyermek Osztályának vezetője a feol.hu-nak így mesélt arról, mi történik az inkubátorba kerülő babákkal:

- Amikor valaki - szülő, hozzátartozó, segítő - betesz egy babát az inkubátorba, csengő jelzi azt a kórház portáján. A portás ekkor telefonál a koraszülött intenzív részlegre, a nővérek pedig kimennek és behozzák a koraszülött osztályra az inkubátorba helyezett babát. Itt szakorvos vizsgálja meg az újszülöttet, majd állapotának megfelelően történnek vele a továbbiak. Ez a kisbaba egészséges, felöltöztetett, ellátott csecsemő volt, így azon kívül, hogy inkubátorba tettük, "felmonitorizáltuk", azaz légzését, keringését ellenőriztük és infúziót kapott, más extra ellátásra nem volt szüksége. Ám mivel az édesanya kiléte ismeretlen, tehát a kórelőzménye is az, így a kisbabának mindig készül laborvizsgálat. Fertőzésre utaló eredmények esetén antibiotikumos kezelést kap, valamint mindenképpen beoltjuk hepatitis fertőzés ellen.

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

A bekerült babákat tehát a nővérek látják el, miközben a védőnők felveszik a kapcsolatot a gyámüggyel, amely elindítja az örökbefogadási folyamatot. Hogy meddig tart egy ilyen eljárás, sosem lehet tudni, de a tapasztalat szerint pár hét alatt családba kerülhet a babamentőbe került újszülött. Addig is van idő szűrővizsgálatok elvégzésére a kicsin, a kötelezően elvégzendőkön túl is. Így például koponya, hasi ultrahang vizsgálatra is sor kerül, hogy a várható fejlődési rendellenességeket, problémákat ki tudják szűrni.

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Az örökbefogadási folyamat pedig ebben a helyzetben is a szokásos, ami azt jelenti, hogy a vér szerinti anya hat héten belül meggondolhatja magát - azaz visszavonhatja a babáról való lemondását. Ám ha ez most nem történik meg, egy babára váró családnak egészen biztosan boldog karácsonya lesz.

Új lehetőséget kapott a jobb életre minden baba, aki bekerült az inkubátorba

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

A székesfehérvári babamentő inkubátoron túl más módja is van annak, hogy szüléskor valaki lemondjon születendő gyermekéről. A lehetőség a kórházban - biztonságos körülmények között, szakorvosi felügyelet melletti szülés után - is adott. Ezt csak azért kell hangsúlyozni, mert az élethelyzet, amelyben valaki lemond a gyermekéről szülés után, mindenképpen megterhelő, ám emellett az anya és a baba szempontjából is rendkívüli kockázatokkal jár maga a szülés. Ez pedig kórházban szülés esetén minimálisra csökkenthető. A tapasztalat mégis azt mutatja, hogy a bajba került nők számára fontos - megeshet, létkérdés - az anonimitás, az "arctalanság", amit a babamentő inkubátor biztosítani tud.