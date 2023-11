A közösségi ház nagyterme zsúfolásig megtelt Figura Ede zenés gyermekműsorára, többen a folyosóra szorultak, onnan kukucskáltak befelé. Az énekes-gitáros előadóművész zeneszerző és szövegíró is egyben – s nem utolsósorban pedagógus, s ahogy most is elsütötte, „sárkányidomár”. Egy biztos: élményközpontú, interaktív vidám műsorával kicsit és nagyot egyaránt elvarázsolt.

A hiedelem szerint október utolsó napján a legvékonyabb a választóvonal az élők és a holtak világa között. Az eltávozott lelkek ilyenkor útra kelnek. A halloween ősi kelta hagyományokból kialakult ünnep, amit elsősorban az angolszász országokban tartanak meg október 31. éjszakáján, bár mára már az egész világon elterjedt. Hazánkban is egyre inkább reneszánszát éli a mindenszenteket megelőző nap bulizós, játékos hangulata. Főleg a gyerekek kapnak előszeretettel az alkalmon, hogy boszorkányos és ijesztő ruhákat öltsenek, kivájt tökökből lámpásokat készítsenek, édességet gyűjtsenek, de az „örökifjak” sem mennek a szomszédba egy kis bolondságért.

Rémisztő sütik versenye

Fotó: Müller Szandra

Az éjsötét séta, a halloween-i felvonulás az idén is az Úrhida szelfiponttól indult, s két körben (6 éves korig, illetve 7 éves kortól) összesen nyolc megállót tartalmazott, melyeken a gyerkőcök, az ifjak kellő édességellátmányról a beavatott felnőttek gondoskodtak.

A felvonulás végén máglyaégetés, teázás (borozás), sütizés várta a megfáradt kalandorokat az úrhidai Szabadidőparkban. A Legtökösebb tökös sütemény cím Moharosné Németh Viktóriának dukált tök formájú tortájért, míg a Legtutibb halloween-i sütit, a véres kezekkel borított piskótatekercset Zayzon Ágnes alkotta.