Köszönet, összefogás, hit, remény és szeretet. E gondolatoknak a faluvezető adott hangot ünnepi beszédében a falu apraja-nagyja előtt. A településvezető Varga Gábor országgyűlési képviselővel együtt kiemelte, az ország jövője a gyermekekben van. Ezért is piros betűs ünnep a bölcsőde nyitása. Steidl János polgármester az öröm és hála hangján szólt.

– Igen, ez így van, de nem méretében, hanem jellegében és funkciójában nagy jelentőségű. Hiszen egy falu életében az oktatási nevelési intézmények fejlesztése, legyen az felújítás, bővítés, de legfőképpen egy új intézmény létrejötte, a jövőt jelenti. Igen a közös jövőnket jelenti, hiszen mi mást mutatna, mint a jövőbe vetett hitünket, hogy van lesz jövőnk itt Mezőszilason. Van erőnk, bizalmunk és hitünk, magunkban és egymásban arra, hogy építsünk a következő felnövekvő nemzedék számára egy minőségi életet és életteret. Az új korszerű épület napelemmel felszerelt, száztíz négyzetméter alapterületű, míg a játszóudvar kétszáz négyzetméteres. Itt szeretném megköszönni mindenkinek, aki hozzájárult ehhez az álom megvalósulásához. Külön köszönet illeti Varga Gábor képviselő urat, Magyarország Kormányát, mivel országszerte, most már több éve meghirdette és folyamatosan támogatja a bölcsőde fejlesztési elképzeléseket. Ami nagyon fontos, hogy nemcsak a városokban, hanem a hasonló méretű településen is mint Mezőszilas. Így jöhetett létre a most átadásra kerülő mezőszilasi mini bölcsőde épület is, melynek bekerülési összege mintegy 108 millió forint volt.

Fotó: Varga Gábor hivatalos oldala/Hargitai-Kiss Virág

Milyen volt a fogadtatás a községben, mit szóltak hozzá a szülők?

– Már mindenki nagyon várta a megnyitását. A Dr. Végh János Óvoda intézményébe integráltuk az átadott mini bölcsődét szakmai és takarékossági szempontok alapján, amely mint említettem nem nagy méretű, de nagy jelentőségű, abból a szempontból is, hogy a mai kor kihívásainak megfelel. Hét, illetve nyolc kisgyermekes mezőszilasi szülőnek lehetőséget nyújt arra, hogy akár rész- vagy teljes munkaidőben munkát vállaljon és hozzájáruljon a család fenntartásához. Mindeközben biztos lehet afelől, hogy gyermeke jó kezekben, biztonságban és fejlődése szempontjából inspiratív közösségben van. El kell, hogy áruljam, hogy már a jelenlegi igények is igen nagyok, hiszen már két évre előre van igény a férőhelyekre, így már most bővítést tervez a mezőszilasi önkormányzat.

Fotó: Varga Gábor hivatalos oldala/Hargitai-Kiss Virág

Tavaly kemény tél elé néztek az önkormányzatok a megnövekedett energiaárak miatt. Mi a helyzet idén, mit tud mondani ebben a kérdésben?

– A tavalyi tél enyhe volt és több intézményünk tekintetében nem volt jelentős többletköltségünk, mert 2023 júniusában jártak le a szerződéseink. Ennek ellenére több épületünkben nem volt tevékenység, és szigorú takarékossági intézkedési csomagot valósítottunk meg. Az idei fűtésszezonban is hasonló korlátozó intézkedések érvényesítése mellett fogunk működni. A takarékos működésre az idei év júniusától megnövekedett energia számlák és az önkormányzat költségvetését is érzékenyen érintő inflációs hatás miatt van szükség. Képviselő testületünk ezen döntése, a még folyamatban, lévő és a jövőbeni infrastrukturális beruházásaink megvalósításához szükséges önerő biztosítását célozza.