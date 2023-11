Érdeklődőkkel és standokkal telt meg a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház november 18-án szombaton, az Élni TELJESEN Jó című rendezvény kapcsán. Az esemény párhuzamosan két helyszínen zajlott, így ezen a napon a Ciszterci Szent István Gimnázium épületében is az életvédelem volt a központi téma.

–A családok helyzete a mai világban elég megkérdőjelezett. Már pusztán az is egy kérdés, hogy mit tekintünk családnak, hogy kik alkotnak egy családot, hogy a családon belül hogyan kell hozzáállni az élethez, annak szolgálatához, elfogadásához, az élet felneveléséhez? Ezekben a kérdésekben a bizonytalanságok vannak, és sokféle vélemény hangzik el egyforma erővel a világon, ezért úgy éreztük, fontos, hogy a katolikus egyház álláspontja is elhangozzék megfelelő erővel és súllyal, elérve a fiatalokat és a családokat, hogy mindenki tudja és tapasztalja meg, hogy az élet jó és hogy az életet teljesen jó élni– mondta Spányi Antal megyéspüspök.

Az egész nap témája az emberi életről szólt, az ember érkezéséről és annak különböző foltjairól.

–Az életről, az élet érkezéséről, fogantatásáról, annak fejlődéséről és ennek tiszteletéről esett szó és ennek a témakörnek minden pontját körüljártuk. Akkor is, amikor érkezik a baba, és akkor is, amikor nem, de azt is, hogyha másképp érkezik, mint ahogy szerettük volna. Érintettük, hogy hogyan lehet a születésnél az örömöt, illetve a születéssel járó esetleges nehézségeket, egymást támogatásával feldolgozni, akár a házaspár, a család önmagán belül, akár a család az őt körülvevő közösség erejével és segítségével–fogalmazott Keresztes Ilona újságíró, az Együtt az Életért Egyesület alelnöke.

A harmadik alkalommal megrendezett országos életvédelmi program korábban Vácott és Kaposváron zajlott és idén a Székesfehérvári Egyházmegye vállalta magára a nehéz, de nemes feladatot.

Az életet és az élet védelmét itt most kibővítve értelmezték, a természetes fogantatástól a természetes a halálig. Az első szekcióban a családtervezésről volt szó, érintve az abortusz témakörét. A következő blokk fő témája az örökbefogadás volt, vagyis, hogy hogyan tudjuk továbbadni az életet akár más úton. Itt kitértek olyan részletekre, mint az örökbefogadás, a nevelőszülőség és a lelki örökbefogadás.

Fotó: Fehér Gábor /Fejér Megyei Hírlap

–A harmadik szekcióban a közösségek megtartó erejéről volt szó és a minőségi időskor kérdésköre zárta a sort. Nagyon sok életvédő is érkezett erre a napra. A 16 strandon kizárólag az életvédelem területén dolgozó szakemberek, közösségek, szervezetek várták az érdeklődőket. Közöttük nagyon sok kisgyerekes család érkezett, de jöttek szép számmal fiatalok és az idősebb korosztályhoz tartozók is az eseményre, és szerencsére mi minden korosztály fogadására felkészültünk. Úgy gondoljuk, hogy mindenkinek van feladata az életvédelemben, akár már a legkisebbeknek is. Soha nem mondhatjuk azt, még idős korban sem, hogy nekünk ezzel már nincsen dolgunk, mert igenis van és erre szerettük volna felhívni a figyelmet–mondta Kissevichné Toldi Hajnalka szervező, az Élet Van Tebenned Mozgalom Alapítója.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A foglalt széksorokkal teli nagyteremben a Székesfehérvári Egyházmegye vezetője szólt a közös ima után elsőként a megjelentekhez.

–Családok esnek szét és kialakul valami más, amire azt mondják ez az új család, de vajon van-e régi és új család? Aztán naponta halljuk, hogy az új családoknak nevezett valamiféle életformának milyen rettenetes tragédiába torkolló következményei vannak. Amikor az új barát, mint kakukk az énekesmadár fészkében, pusztít, rombol, öl, jóvátehetetlen károkat okozva. Kell, hogy valaki kimondja világosan és egyértelműen, hogy élni jó, és persze úgy jó élni, ahogy azt az Isten elgondolta, ahogy Isten törvénye számunkra megmutatja. Élni jó, ha azon az úton járunk, amelyen biztosan tudjuk követni Krisztust. Ezt a napot azért vállaltuk fel az Egyházmegye Püspöki Konferencia Családbizottságának felkérésére és vele közösen, hogy az igazságot kimondjuk és megpróbáljuk ezt a szent üzenetet minél több lélekbe, minél több szívbe, minél több ember életébe eljuttatni–mondta Spányi Antal a megjelenteknek köszöntőbeszédében.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferens püspöke is elmondta megnyitó gondolatait.

–Nagy öröm és ajándék és hála van a szívemben, mert ez már a harmadik országos életvédő nap. Három évvel ezelőtt belevágtunk ebbe kezdeményezésbe és Vác volt az első helyszín, aztán Kaposvár, most pedig Székesfehérvár ad erre nagyon szép és méltó teret. Az élet kultúráját szeretnénk hirdetni, akkor is, amikor úgy tűnik, hogy mintha az ellenkező hangok erősebbek lennének. Az özönvíz idején Noé bárkát épített és minden menthető életet összegyűjtött, majd amikor az özönvíz után kiszálltak a bárkából, indulhatott az új élet. Valahogy mi is, Noéhoz hasonló módon, az élet kultúrájának bárkáját szeretnénk megépíteni és azt hirdetni, hogy mindig lehet újrakezdeni, ha valaki élete megbicsaklott, ha valaki élete kudarcos, hogyha elkövetkezett az a pillanat, amikor elvetette magától az életet. Van bűnbánat, bűnbocsánat és van gyógyulás, és van Isten szeretetének végtelen kiáradása, fogalmazott Marton Zsolt Váci megyéspüspök.

A nagyterem oldalában, az árkádok mögött, illetve a két nagy előtérben standok sokasága sorakozott. Az egyiknél a Billings ovulációs módszerről lehetett eszmecserét folytatni. A módszer lényege és célja, hogy a kívánt gyermekek a kívánt időben szülessenek. A Szent II. János Pál Intézet Jó képek-rossz képek, a pornóálló gyermekekért címmel hozott kiadványt. De várta az érdeklődőket többek között a Fiatalok az Élet Szolgálatában, a József Szövetség, mely a lelki adoptálásban segített eligazodni, de meg lehetett ismerkedni A 4 évszak hercegnője című anya-lánya workshop-pal is.