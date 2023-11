Mint azt Ódry Anna, PR és marketing igazgatótól megtudtuk, a rendezvény nem titkolt célja volt továbbá, hogy a fiatalok és a pályamódosítást fontolgatók is kedvet kapjanak a 21. századi körülményeket látva az ipari munkavállaláshoz. Éppen ezért a betölthető pozíciókról is szó volt a rendezvényen, de olyan érdekességeket is megtudhattak a tisztelt látogatók, mint például, hogy a Videoton Ipari Parkja majdnem kétszerese a Vatikán területének.