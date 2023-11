A megjelenteket Simon Kornélia a Koraszülött Osztály részlegvezetője köszöntötte, majd elmondta, hogy miért pont a lila szín dominál a rendezvényükön. – A lila a remény színe, amire bizony szükség van egy koraszülött baba születésénél. Először abban reménykedünk, hogy túléli a baba koraszülést, majd gondozás közben azért, hogy minél előbb és minél jobb állapotban haza tudjuk adni. A hazaadást követően pedig abban reménykedünk, hogy egy egészséges csecsemő, kisgyermek, gyermek, majd pedig felnőtt váljon belőle –.

A részlegvezető hozzátette, a Koraszülöttek napja talán nem is feltétlenül a gyermekekért van, hanem az egészségügyi dolgozókért, akik ezen a napon évről-évre viszontláthatják azokat a gyerekeket, akiket korábban a világra segítettek és gondoztak.

Az eseményen részt vett Mészáros Attila alpolgármester, aki maga is nagyon fontos alkalomnak tartotta a pénteki napot. Mint mondta a gyermekek mellett ez a nap valóban azokért is van, akik az ő életükért küzdöttek, az orvosokért, egészségügyi munkatársakért, szülőkért és a nagyszülőkért.

– Kiemelt napnak számít a mai, éppen ezért lila fényekben pompázik a Városháza megújult épülete is –.

Majd Bucsi László főigazgató is szólt néhány szót. Elsősorban, mint ahogy azt legtöbbször tenni szokta, most is a megelőzést hangsúlyozta. Arról beszélt, hogy némi odafigyeléssel akár a koraszülött babák esetében is kikerülhetők későbbi beavatkozások, műtétek.