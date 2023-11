Csütörtök délelőtt Cser-Palkovics András, polgármester Brájer Éva, a városrész önkormányzati képviselője társaságában látogatott el az intézménybe, ahol Békési-Kimti Ágnes óvodavezetővel járták körbe az elmúlt években több lépcsőben bővített, felújított óvoda épületeit.

Fotó: Fehér Gábor /Fejér Megyei Hírlap

- A 415 millió forintból hét óvoda, két bölcsőde és két szociális intézményben végeztünk felújítási munkákat. Ebből a Maroshegyi Óvodában 120 millió forintból történt meg a régi épületrész állandóan beázó tetejének, illetve az álmennyezetnek a cseréje és a világítás korszerűsítése. Nyilván intézményenként változó, milyen felújítás zajlott – mondta a bejáráson a polgármester. Volt, ahol szintén a tetőhöz kellett hozzányúlni, máshol homlokzatot szigeteltek, nyílászárókat cseréltek vagy éppen villamoshálózatot korszerűsítettek. Cser-Palkovics kiemelte, a forrást a városban működő vállalkozások és cégek által befizetett adóból tudták előteremteni. Emellett Székesfehérvár önkormányzata igyekszik megtalálni és – ahogy a polgármester fogalmazott - „puzzle-szerűen” összerakni azokat a forrásokat, amelyeket a fontos nevelőmunkát folytató intézményeinek felújítására, fejlesztésére fordíthat.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A bejáráson az is elhangzott, Maroshegy Székesfehérvár legnagyobb városrésze, amely lélekszámát tekintve – ha önálló lenne – a vármegye kisvárosainak sorába tartozhatna. Brájer Éva arra is rámutatott, hogy az elmúlt években nagyon sokat fejlődött a városrész, amelynek lakossága főként a Harmatosvölgy lakóparkba költöző fiatal családoknak köszönhetően nőtt jelentősen. Emiatt volt szükség a nem régen megnyílt vadonatúj bölcsődére és emiatt szükséges és indokolt a nevelési, oktatási intézmények fenntartása, sőt fejlesztése és bővítése is, ahogy azt most megtörtént a teljes kapacitás mellett, tíz csoportban közel háromszáz kisgyermeket befogadó óvoda esetében is.