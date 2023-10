A hagyományoknak megfelelően minden hatvanöt év feletti lakos névre szóló meghívót kapott a rendezvényre, és az önkormányzat gondoskodott arról is, hogy a mozgásukban korlátozott idősek is eljussanak a helyszínre, ebben sofőrként, önkéntes munkában Bíró István segített. A vírushelyzet és az új iskola építése, a terem felújítása miatt néhány évig nem lehetett nagyobb rendezvényeket tartani a tornacsarnokban, így sokan várták, hogy újra találkozhassanak egymással, és beszélgethessenek, akár a régmúltban történteket felidézve, akár a legfrissebb híreket, netán olvasmányélményeket megvitatva. És persze a fülbemászó, táncra perdítő dallamokra is sokan vártak.

Az önkormányzat nevében Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester köszöntötte a jelen lévő szépkorúakat, majd bejelentette a meglepetés vendégeket, akik a Csillag Musical Társulattól érkeztek. Erdélyi Csilla és Ujj Viktor hamisítatlan operettgálával örvendeztette meg az időseket, akik a művészekkel együtt énekelték a Csárdáskirálynő, a Mágnás Miska, a Lili bárónő és a Marica grófnő című operettből jól ismert slágereket a Cintányéros cudar világtól kezdve a Ringó vállú csengeri violámon és a Shimmy-dalon át a Hajmási Péter, Hajmási Pálig, Honthy Hanna emlékét is megidézve. A Húzzad csak kivilágos virradatig, a Legyen a Horváth kertben Budán és a János, legyen fenn a János-hegyen sem maradhatott el, ráadásként pedig az Azért vannak a jóbarátok kezdetű Máté Péter-dal hangzott el.

Fotó: Gajdó Ágnes / Fejér Megyei Hírlap

A polgármesteri hivatal dolgozói és a képviselő-testület tagjai szervírozták a süteményeket, az italokat, hogy legyen energia az est második feléhez is, amikor már Steinmann György gondoskodott a jó hangulatról, aki évtizedek óta számos rendezvényen zenél, énekel, és jól ismeri ezt a korosztályt, tudja, kinek mi a nótája, ki milyen táncstílust kedvel. A táncoslábúak örömmel és önfeledten tviszteltek, keringőztek, feledve tán a kisebb-nagyobb fájdalmakat is.