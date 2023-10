Egy nagy autónyi felület-fertőtlenítőszert és kézfertőtlenítőt hozott pénteken a városgondnokság a Herosz Takarodó úti állatotthonába. Bozai István városgondnok és munkatársa vitte el a támogatást, melyet Krepsz Gyöngyi, az állatotthon vezetője fogadott.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

- Napi szinten használjuk ezeket a fertőtlenítő szereket, különösen a karanténokban, de minden állatházban ott vannak a kézfertőtlenítők is. Így ez a felajánlás nagy öröm számunkra - árulta el a feol.hu-nak Krepsz Gyöngyi, aki szerint talán fél évig is elég lesz a most kapott felajánlás.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Ám a következő időszakban egyéb támogatásra is nagy szükségük lenne – tudtuk meg. Az anyagi felajánlások mellett jól jön egyéb is:

- Konzervre folyamatosan szükségünk van a sok kölyök állat miatt. Emellett az immunerősítő és bolha elleni készítmények is napi szinten fogynak nálunk. Továbbá megkezdtük a nedvszívó ruhaanyagok raktározását, hogy a tél folyamán tudjunk tenni az állatok alá. Ezeket naponta kell cserélni, így gyorsan fogynak a ruhaanyagok, ahogy a jó minőségű, pormentes forgács is.