- Volt már korábban ilyen, pontosabban ehhez hasonló táblánk, de az évek alatt tönkre is ment és el is avult. Ezért határozott úgy a képviselő-testület még a tavasszal, csináltassunk újat, sőt, újakat! – mondta a feol.hu-nak Gáll Attila, polgármester.

A tábla fentről, légifotó-szerűen ábrázolja a települést – minthogy annak alapján is készült -, de színes rajz formájában jelennek meg rajta a látnivalók és azért, hogy minden ráférjen, kicsit el is kellett „tolni” mindent a valósághoz képest. A végeredmény azonban valóban tetszetős lett. Mint kiderült, amint elkészülnek a fából ácsolt tartók, a további táblák is kikerülnek a településre bevezető utak mellé.