Az elnökasszony visszatérő vendég a Tabajd melletti Bélápapuszta Lovasközpont és Fogadóban, ahová rendszeresen jár lovagolni. Szombat reggel is ezzel kezdte a napot. A területen gazdálkodó, öt gyermeket nevelő Jarmy család nagy örömmel fogadta a kicsivel 8 óra után érkező Novák Katalint, aki ezúttal szüleivel együtt érkezett Bélápapusztára, ahol Tessely Zoltán, országgyűlési képviselő is jelen volt. A rövid beszélgetést követően az elnökasszony átkefélte, majd felszerszámozta az istállóban várakozó 13 éves Géniuszt, akinek hátán rendszeresen lovagol. A munkában a 23 éves Jarmy Vince volt a segítségére, aki nem mellesleg, korosztályában nemzetközileg is jegyzett díjugrató és aki szombat délelőtt a lovaspályán is csatlakozott az elnökasszonyhoz.

A mintegy fél órás lovaglást követően Novák Katalin körbejárta a gazdaságot is, ahol többek között megtekintette csirketenyészetet.