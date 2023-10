Kevés, vagy talán csak egy település van a megyében, aki a saját kútjából a saját vizét issza. A legtöbb község és város máshonnan, hosszú csővezetékeken kapja az éltető folyadékot felszíni vizekből, tározókból, valaha működő bányák üregeiből. Bakonykútiban azonban egészen más a helyzet, hiszen ott egy hatalmas kút és egy apró ki kútház szolgáltatja a vizet, ám az, hogy a saját kútból megfelelő minőségű víz jusson el a fogyasztási helyekre, ahhoz elengedhetetlen a kontroll, hogy jó-e a víz vagy sem?

-A képviselő-testület áttekintette a szeptemberi ülésén a helyi környezet állapotáról szóló jelentését és ebben a vízminőségről is szó esett. A lakosság nem biztos, hogy tudja, de a szolgáltató, vagyis a DRV is ellenőrzi a vizet és a NÉBIH is. A kapott értékek teljesen nyilvánosak, így az adatok a DRV honlapján bármikor megtekinthetők. Elmondhatjuk, hogy a vizünk jó. Van több olyan ingatlanunk, amelyben nem laknak és emiatt pangó, kissé elszíneződő vizek keletkeznek, amelyek a víznyomás váltakozásának hatására időnként visszakerülhetnek a rendszerbe, de ez nem ront a víz minőségén, amit vizsgálati adatok is bizonyítanak.

A 100 ingatlannal és közel 180 lakossal rendelkező település nem csak a festői környezete, a mérete és a saját kútja miatt különlegesebb, mint a többi, hanem abban is, hogy egyáltalán nincs szennyvízhálózat a faluban. A múlt század derekán ásott, elszivárgó emésztők éppúgy megtalálhatók az udvarok, kertek alatt, mint a legmodernebb, öntisztító tartályok. A szennyvíz egy része tehát a talajba kerül, emiatt még szigorúbb az ellenőrzés, ám a vízminőség teljesen megfelel az elvárásoknak.

-Ásványi anyagokban, kalciumban és magnéziumban kimondottan gazdag karsztvizünk van, ezért kemény is Bakonykúti vize, ami persze rossz a mosógépnek, de jó az egészségünknek. Az ivóvíz paraméterei jogszabályban meghatározott szigorú határértékekkel rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy mintegy kétszáz alkotóelem jelenlétének felső határértéke rögzített. A víz akkor nyilvánítható ivóvíznek, ha ezeket a határértékeket nem lépjük túl, fogalmazott Mészáros Imola alpolgármester.

Mint megtudtuk, a DRV Zrt. által szolgáltatott ivóvíz egészséges, fogyasztása biztonságos. Termelése, kezelése, szállítása szigorúan ellenőrzött technológiával történik. A vizsgálatok azt bizonyítják, hogy a társaságunk által a felhasználókhoz eljuttatott ivóvíz minősége megfelel a magyar és az EU-s előírásoknak is, áll a szolgáltató közleményében.

Fotó: Palocsai Jenő / Fejér Megyei Hírlap

-Az ivóvíz élvezeti értékét részben a keménysége határozza meg. A keményebb vizek több kalciumot és magnéziumot tartalmaznak, mint a lágy vizek. A vízben található kalcium és magnézium segít megőrizni egészségünket. A kalcium fontos szervezetünk számára a fogak és a csontozat épségben tartásához. Egy felnőtt embernek 800 mg-ra van belőle szüksége naponta. A magnézium pedig meghatározó szerepet tölt be az idegrendszer és az izomzat működésében. Ebből az elemből a napi szükséglet 300-400 mg. Hiánya fáradékonysághoz és a szellemi teljesítőképesség csökkenéséhez vezet, az artériák szűkülését okozza, és szívinfarktusra hajlamosít. Minél keményebb a víz, annál finomabb ízű, viszont 60 °C fölé melegítve vízkő válik ki belőle a bojlerekben és a mosógépekben. Kemény víz esetén több mosóport használunk el, sorolta az előnyöket és az esetleges hátrányokat Mészáros Imola.

A laboratóriumi vizsgálatokkal kapcsolatban úgy fogalmazott a DRV.

„-A víz az első számú élelmiszerünk, ezért csak szigorú minőségellenőrzések után érkezhet meg a vízcsapokba. A DRV Zrt. saját tanúsított laboratóriumaiban az év minden napján folyamatosan vizsgálják, ellenőrzik a vizet, mielőtt az a felhasználási helyekre ér. Szakembereink évente több százezer vizsgálatot végeznek, melynek költsége több százmillió forintot jelent a társaság számára. A mintákat a kutaknál, a tisztítási technológia során, a szivattyútelepeken, a víztároló medencéknél, az egyes kijelölt ellenőrző pontokon és a felhasználói csapoknál veszik munkatársaink. Saját belső ellenőrzéseinktől függetlenül az illetékes Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya/Osztálya is rendszeresen vizsgálja az ivóvíz minőségét.

A rendelet szerint a szolgáltatott ivóvíz abban az esetben tekinthető kifogástalan minőségűnek, amennyiben valamennyi előírt határértéknek megfelel. Az indikátor- és biológiai vízminőségi jellemzők az egészséget nem károsító komponensek, határérték-túllépésük az emberi egészséget nem veszélyezteti, mérésük elsősorban az üzemellenőrzést szolgálja. Amennyiben a szolgáltatott ivóvíz valamely indikátor vagy mikroszkópos biológiai paramétere túllépi a rendeletben előírt határértéket, az ivóvíz kifogásolt minőségű ivóvíznek tekintendő, fogyasztásának korlátozására azonban nincs szükség, mivel egészségkárosító hatás nem lép fel."

A település, vagyis a 100 ingatlan vize tehát kifogástalan, viszont a rendszer üzemeltetésének vannak nehezítő tényezői.

-Mindig költünk rá, hogy azt a rendszert, ami már elöregedett működtetni tudjuk, de egyetlen kutunk van és egyetlen szivattyúnk és mindösszesen 5 köbméter tartalék vizünk van. Ha valaki meg akar tölteni itt például egy tűzoltó tartálykocsit vízzel, abban a pillanatban leáll a faluban az ivóvíz szolgáltatás. Minden évben kell készíteni egy gördülő fejlesztési tervet a vízműre, és ezt az Energiahatóságnak kell benyújtani jóváhagyásra. A jövő évi fejlesztésre beterveztük egy hidroglóbusz tervezését. Saját forrásból nem tudjuk megcsinálni, de fontos, hogy legyen erre egy kész tervünk, mert ha lenne egy ilyen jellegű pályázat, akkor siker esetén meg is tudnánk építeni, mondta Marics József.