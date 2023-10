Úgy hírlik, a boszik az elmúlt egy évben sem tanultak meg jobban repülni. Közülük többen nem tartották be a repülési, landolási szabályokat, és fatörzsnek ütköztek, vagy az óriáspók hálójába akadtak. Bizony, a település több pontján is felbukkantak (a többi között a Posta utcában is). Banyabecsapódás! – a köznyelv egyszerűen csak így aposztrofálta a történéseket. Igen, újabb és újabb sötét szerzet szenvedett balesetet Lepsényben. A jelenség megmagyarázhatatlan! – ekképpen tanakodnak a népek. Vagy mindez csak trükk? Boszorkánypraktika? Szombaton kiderül. Szombaton kiderül?

Banyabecsapódás! Landolni tudni kell…

Fotó: Pallas

Rémes boszik éjszakája! – hirdeti a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Pallas Kulturális és Természetvédelmi Egyesület. A rémségesen jó kalandozás – kicsiknek és nagyoknak – október 7-én, szombaton 14 órakor veszi kezdetét a kastélykertben. Lesz banyatánc, boszorkány szabadulószoba, arcfestés, jóslás és kézműveskedés. A Fortyogó Üstben büfé várja a merészebbeket, az Örömdobolás Franczia Danival fél ötkor kezdődik. Ugi mama varázsiskolája rá egy órára nyitja meg kapuit, a simontornyai vendégboszorkányok pedig negyed héttől máglyatűzzel szolgálnak. A bevállalósoknak sötétedéskor indul a rémisztően sötét túra!

Kalandra fel!