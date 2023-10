A jelenlegi energiaárak közepette mindenki a költségcsökkentés lehetőségeit keresi – igaz ez a villamosenergia-felhasználás során is. Ebben segíthet a LED-csere program, amely ismét leérhető a fehérvári családok számára.

Székesfehérvár Önkormányzata és a CYEB Energiamegoldások Kft. együttműködésének eredményeként zajlik a lakossági LED-csere program második üteme városunkban. Az izzókat mindenki ingyenesen kapja meg, csupán regisztrálni kell a ledcsere.hu oldalon. Ennek során meg kell adni a személyes adatokat (név, e-mail cím, telefonszám), illetve szükséges a regisztrálandó háztartás villanyszámlája is – mindezekről az adatokat jól olvashatóan mutató fotókat kell feltölteniük a jelentkezőknek. Emellett egy táblázat kitöltésével szükséges megadni, hogy hány darab és milyen teljesítményű izzót szeretne lecserélni a család, és ezeket a lakás/ház melyik helyiségében használják. (A régi, hagyományos izzókat nem kell majd leadni.)

Fontos, hogy ugyanarra a fogyasztási helyre újabb fényforrásokat nem lehet igényelni, azaz arra az ingatlanra, amellyel részt vettek az első pályázaton, ott a második körben már nem lehet részt venni.

A regisztrációs időszak 2023. október 31-ig tart Székesfehérváron. Ezt követi a regisztrációk feldolgozása, majd várhatóan kora tavasszal a ledek átvétele. A jelentkezők a regisztráció során megadott e-mail címre kapják majd meg az átvétel pontos helyszínét és időpontját.

Az Önkormányzat szeretne segítséget nyújtani a regisztrációban azoknak, akiknek nincs internetelérésük vagy e-mail címük. Az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ épületében (Székesfehérvár, Irányi Dániel utca 4.) az alábbi időpontokban várják a fehérváriakat: hétfőn és csütörtökön: 8-16 óra között, pénteken 8 és 13 óra között.



A LED-izzók használata jelentős energiamegtakarítást jelent, a hagyományos izzókhoz képest akár 30%-os csökkenés érhető el a villanyszámlában. Előnyük emellett a hosszú, akár 10 éves élettartam és az egyenletes fény, jó fényhasznosítás biztosítása. A kisebb energiafelhasználásnak és a kevesebb keletkező hulladéknak köszönhetően alacsonyabb a környezeti terhelés is.

Kérjük, csatlakozzon Ön is a LED-csere programhoz és hívja fel az ingyenes korszerűsítési lehetőségre családtagjai, ismerősei figyelmét is!