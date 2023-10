A gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetését és fenntartását végző MKIF elárulta a szemétszedés a napi üzemeltetésen felüli nagy szemétszedés volt, mely várhatóan a szerdai napon be is fejeződik. Valamint azt is hozzátették, hogy cégük nagy hangsúlyt fektet a hulladékgyűjtésre és éppen e célból szeptember 1-jén 45 pihenőhelyre helyeztek ki új 1500 literes szelektív hulladékgyűjtő edényeket.

„Országszerte már 123 pihenőben, mintegy fél ezer edényben gyűjtjük szelektíven a hulladékot. Az új helyeken kéthetente szállíttatjuk el a szemetet, a régebb óta működő „hulladékszigeteken” pedig a telítődés függvényében, évente 4-15 alkalommal” – tudtuk meg az MKIF Kommunikációs Igazgatóságától.