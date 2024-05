Tavaszi Táncgála – honnan jött az ötlet, mi motiválta a rendezvény létrejöttét?

– Kislángon a táncoktatás 23 éves múltra tekint vissza. Az akkori oktató, Barna Anikó vezette be éves szinten megrendezésre kerülő gála műsort. A cél akkor és most is az, hogy a szülők válláról levegyük a nagyobb anyagi terhet, hogy minél több gyermek ismerkedhessen meg a tánc világával. Így hagyománnyá vált községünkbe a Tavaszi Tánckavalkád elnevezésű jótékonysági, zenés-táncos gála műsor.

Téged ismerve nem fognak unatkozni a nézők: hány csoport, vagy fellépő mutatja meg magát a színpadon, milyen táncstílusok vonulnak fel?

– A Sweet Dreams Tánc-Sport Egyesület táncosai 45-en lépnek színpadra. Az egyesület jelenleg Kislángon, Sárszentágotán és Sárszentmihályon folytatja tevékenységét. De érkeznek még vendég fellépők Siófokról, Tabról is. Vendégfellépőink az idei évben a Nyugdíjasok Siófoki Egyesületének tánckara, Royal Dance Tánccsoport, Luminous Led Show Hungary. Többféle táncstílus bemutatásra kerül a délután folyamán, mint például mazsorett, show-és színpadi táncok, hastánc és a hip-hop.

Többféle táncstílus bemutatásra kerül a délután folyamán, mint például mazsorett.

Fotó: Kecskés Zoltán/Archív

Nagyon jól hangzik! Szombaton 14 órakor, akkor mindenkinek ott a helye?

– Pontosan! Nagyon színes, fergeteges műsorral készülünk, amit már izgatottan várunk, hogy bemutassunk a nézőknek. Továbbá nagyon sok műsorszámmal csak ezen a gálán találkozhatnak. Bemutatkoznak fiatal tehetségeink szólóba, duóba, trióba, csoportba, formációba. A fellépők életkorát tekintve 3 éves kortól 80 éves korig mindenki izgatottan készül. A látogatók amellett, hogy egy szórakoztató, látványos délutánon vehetnek részt, támogathatják a helyi tánc egyesület tehetséges táncosait.