Mindenszentek idején és halottak napján elhunyt szeretteink, illetve elődeink előtt hajtunk fejet, megköszönve azt amit kaptunk tőlük, amit tovább adhatunk. Ez igaz a régi királyok poraira is, hiszen tőlük is sokat kaptunk, nekik is sokat köszönhetünk, ám őket csak távolról tisztelhetjük majd, mert nem lesz nyitva a romkert, mivel a mindenszentek ideje éppen egybe esik a királysírok kertjének zárásával, tudtuk meg a Szent István Király Múzeumtól.

Az intézménynek feltettük a kérdést, hogy nyitva áll -e a romkert a lakosság előtt mindenszentek hetében?

Vagyis azokon a napokon, mikor még azon sírokra is kerül virág, akikre egész évben nem jut.

–A Nemzeti Emlékhely minden évben április 1. - október 31. között tart nyitva. Novemberben már elkezdi a Szent István Király Múzeum a téli felkészülést, hogy az egykori koronázó bazilika falmaradványai megfelelő állagvédelemben részesüljenek, fogalmazott Látrányi Viktória politikai tartalom koordinációjáért felelős vezető.

Legközelebb tehát jövő áprilisban, annak első napján tehetünk virágot a nagy illetve szent uralkodóink porhüvelyét rejtő sírok fölé.