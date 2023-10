A szombaton főzött sör kóstolására még várni kell, de így sem maradtak sör nélkül a januárban indult zámolyi Református Férfikör tagjai, akik tavasszal készítettek már egy közös főzetet. A férfikör ötletét az év elején Gunyits Ottó, helyi lelkész vetette fel, aki a férfiak számára szeretett volna „ablakot nyitni” a református gyülekezetre, mert – ahogy sok más közösségre is jellemző – Zámolyon is a hölgyek vannak többségben. Arra gondolt, a sör olyan téma, amin keresztül könnyebb megszólítani a férfiakat, hiszen egy pohár minőségi, jó sör mellett sok mindenről lehet beszélgetni, többek között a hitről és a sörfőzésről is. Mivel a zámolyi lelkész maga is hobbi sörfőző, így szinte magától adódott, hogy ne csak beszéljenek róla, de meg is tanulják a sörfőzés technikáját. A sörből pedig kijött több metafora, ami a férfikör egyes alkalmainak megadta az alaptémáját. Az árpamaláta kapcsán például a Magvető példázata került elő, a maláta megtörése kapcsán pedig Krisztus megtöretése, az IPA és APA típusú sörök kóstolásakor az atyáról és az apaságról beszélgettek.

A férfikör beszélgetős estjei kifejezetten az erősebbik nem képviselőinek szólnak, de Gunyits Ottó nem feledkezett meg a családokról sem. Tavasszal tartottak már egy családi napot, ahol megfőzték az első közös sört is, egy kölni típusú, felsőerjesztésű nedűt, amelyet szombaton kora délután együtt kóstoltak meg a kör tagjai. Ami pedig az újabb főzést illeti, a Szép Ilonka udvarán felállított immár két üstben ezúttal egy Guiness-szerű, ír fekete sör készült, amit karácsonyi ízekkel dobtak meg. Került bele csokoládé maláta, vaníliarúd, tölgyfa chips és kardamom. A szombati téma a fekete sör kapcsán a karácsonyi sötétség és a fény volt, amelyet Krisztus hozott el.

A református férfikör a továbbiakban is havonta találkozik, az alkalmak pontos időpontját érdemes figyelni!