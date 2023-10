Suhanunk a Bakonyon átvezető kerékpárúton, a hulló, rozsdabarna levelek közé olykor harsányvörös és bordó elmúlások is vegyülnek. De az őszi napsütés még kellően erős ahhoz, hogy meleg szellő cirógassa arcunkat. Körülöttünk évezredek nyugalma, fákkal teletűzdelt hegytetők, a mezőt az őszi kikerics harsány virágai festik tarkára. Ugyanezt a hihetetlen nyugalmat élhették át egykor annak a kolostornak a szerzetesei, amely még romjában is erőt, rendíthetetlen békét sugároz. Mindezt nevezhetnénk tulajdonképpen giccsnek is, mert az idilli képet még egy felbukkanó róka fejecskéje is tetézi. Ám a giccs mindig az örökkévalóságot mímeli, itt, ebben a bakonyi kis hegyoldalban azonban minden az elmúlásról szól, mégis, minden az életet ünnepli.