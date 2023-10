Bő farmernadrág, bő póló, az is fekete színben, arról egy szőke, rövid hajú férfi néz vissza rám. Elmosolyodom, mert tudom, a felső viselője a füléből kikandikáló fülhallgatóban mit hallgat: Eminem lesz az. Pár méterrel odébb egy talpig sötétbe bújt, láncokat is viselő srác áll, karján is szegecsek követik a sormintát, orrában piercing fényesedik. Mellette elsuhanva az egyik kedvenc Linkin Park-számomat hallom. A buszmegállónál egy lány most teszi el a telefonját, még éppen el lehetett csípni, hogy az Ace of Base a gyönyörű életről (Beautiful Life) énekelt neki. Van, ahol még most is divat bárkit a zenei ízlése alapján meg- vagy éppen elítélni. Rapper. Rocker. Diszkós. Ezek mind kategóriák. Ahogyan az is, s ráadásul mindannyiukra igaz: ember.