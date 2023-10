Ma van az újraélesztés világnapja, amit úgy is hívnak, hogy Indíts újra egy szívet! világnap. Fontos, hogy minél többen sajátítsanak el olyan tudást, amellyel, és némi bátorság birtokában megmenthetik egy embertársuk életét. Ki tudja, közülünk kinek jelenthet ez túlélést, akár már a következő percben? De mivel csak 365 nap van egy évben, nem juthat mindenre, ezért lehet, hogy mára jutott még az élelmezésnek, a kenyérnek, az érzéstelenítésnek és a gerincnek is világnap, azaz összesen ötfelé kellene figyelnünk fokozott módon. Ez nyilván lehetetlen. De olyan időket élünk, amikor szerintem az lenne a legnagyszerűbb világnap, ha nem történne úgy igazán semmi, mert az talán azt jelentené, hogy senki sem hal meg sem az ukrán, sem a gázai fronton. Ugye, milyen szép is volna?