A tömeg a Fekvő katonaként ismert I. Világháborús emlékműhöz sétált, ahol rövid műsorral emlékeztek meg a résztvevők az aradi tizenhármakról. Varga Judit, volt igazságügyi miniszter ünnepi gondolataiban az aradi vértanuk örökségét bontotta ki: – Október 6-a, a magyarok szabadságvágyát jelképezi és üzen a jelen magyarjai számára. Emellett a magyar becsület napja is. Az aradi tizenhármak példája és öröksége, hogy az igazság, az igaz ügy és a józan ész mellett a végsőkig ki kell tartani, és soha nem szabad meghátrálni. Hiszen őseink a kivégző osztagok és bitófák árnyékában sem adták fel hitüket és meggyőződésüket, nem adták fel a magyar nemzet és szabadság iránti lángoló szeretetüket – fogalmazott. Mint mondta, ma is ez a feladat vár ránk, hiszen a legerősebb nemzetközi ellenszélben is ki kell tartani a józan ész és a magyar érdekek mellett. Az esemény végén a jelenlévők elhelyezték az emlékezés koszorúit és a kegyelet virágait az emlékműnél.

Az eseményt követően mini-interjút készítettünk Varga Judit, volt igazságügyi miniszterrel és Vargha Tamás, honvédelmi miniszterhelyettessel.