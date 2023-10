Milliós nyeremények és megoldásra serkentő feladatok vártak tavaly a középiskolásokra a 2022-es Harman Hackathon versenyen. Idén újra elstartol ez a mérnökjelölteknek szervezett vetélkedő. A verseny részleteiről egy sajtótájékoztatón beszéltek, az Óbudai Egyetem C épületében.

Mészáros Attila beszélt elsőként a sajtótájékoztatón. Székesfehérvár alpolgármestere fontosnak tartotta kiemelni, hogy két magas állami kitüntetéssel jutalmazott személy ül mellette, hiszen nemrégiben Kármán Tódor-díjat kapott a Harman a duális képzésben való aktív részvételért és ezt Németh Tibor, a cégről elnevezett ipari tanszék vezetője vette át. De gratulált a város nevében Györök Györgynek is, mert az Alba Regia Műszaki Kar dékánja Eötvös József-díjban részesült a magyar felsőoktatás napja alkalmából.

-A tavalyi évben nagyon jól sikerült az első 24 órás verseny, olyannyira, hogy az ott elindult csapatok tagjai közül már többen az Óbudai Egyetem hallgatói. Az országból sok helyről érkeztek csapatok és nyilván megtetszett nekik a város és az egyetem, ezért sikeres felvételit tettek. Persze ez is az egyik célja ennek a versenynek, de ahogy szoktuk mondani, a természettudományos tárgyak megkedveltetése, a műszaki érzék fejlesztése, a robotika iránti vonzalom kialakítása olyan dolog, amit nem lehet elég korán elkezdeni, fogalmazott Mészáros Attila.

Az Óbudai Egyetem dékánja is mondott pár szót az első és az előttünk álló vetélkedőről.

-Összenő, ami összetartozik. Mikor ezt a nonstop versenyt kitaláltuk, akkor azt a korábbi közös ars-poeticát emeltük egy verseny magaslatába, ami az egyetem megfogalmazott képzési metodikája, nevezetesen a feladatmegoldó, gyakorlatorientált képzés és itt érünk össze, hiszen a Harman Kft is pontosan ugyanolyan paraméterekkel és attitűdökkel rendelkező fiatalembereket vár friss mérnökként. Ezért is működik ilyen kiválóan a duális képzés, hiszen ugyanazt az értékrendet valljuk és várjuk el a frissen végzett hallgatóinktól. Ez a vetélkedés éppen ezt az attitűdöt igyekszik erősíteni, ezért a feladat, amit kapnak a versenyzők, feladatmegoldó jellegű. A nálunk végzett fiatalemberek ennek köszönhetően is megerősítést kapnak arra vonatkozólag, hogy amit tanulnak, amit tanítunk, az érték, az kezelhető, az fontos dolog, mondta Györök György dékán.

Az egyetem vezetője arról is beszámolt, hogy a verseny a tavalyihoz képest annyiban módosul, hogy míg tavaly kizárólag középiskolások számára hirdették meg a vetélkedőt, idén lesz egy egyetemi szekciója is, vagyis 6 középiskolás és 8 egyetemi csapat mérettetheti meg saját magát. Mind a két kategóriában ugyanaz az értékrend, vagyis a működőképes, eredményorientált, akár termékként is aposztrofálható produktum. Mint kiderült, az egyetem rendelkezik egy olyan befektetési tőkealappal, amely a termékké magasztosuló mérnöki elképzeléseket hivatott megvalósítani.

-Másodjára sikerült megszervezni ezt a versenyt, így, összefogva az önkormányzattal, illetve az egyetemmel. Tavaly is nagyon jól sikerült, már csak azért is, mert a 24 óra letelte után egyetlen diák sem volt szomorú vagy fáradt, hiszen mindenkit sikerült megfelelően megjutalmazni. Valóban nagyon jó ötletek voltak, melyek közül nem egy megérett arra, hogy komolyabb továbbfejlesztéseket is megérjenek. Most egy kicsit más lesz a feladat a versenyen. Érdekes lesz látni azt is, hogy hogyan oldja meg egy középiskolás, pontosabban technikusi csapat és hogyan az egyetemi hallgatókból álló különítmény? Azt gondolom fogunk látni csodákat a zsűrizés során. Idén is a Harman fogja támogatni a versenyt eszközökkel, illetve nyereményekkel is, így ebben az évben is 6-8 millió forint a termékek ára és nem árulok el titkot, ha elmondom, hogy minden csapat részesül ajándékban. A megfelelő feladatmegoldások Harman Dollárokat érnek, és ezt a virtuális pénzt a helyszínen felállított shopban el is költhetik a versenyzők. Ugyanez lesz idén is a forgatókönyv. Nagyon sokan vannak olyan hallgatók, köztük nem egy pécsi, akik a tavalyi versenyen még középiskolások voltak, most az Óbudain tanulnak.

Magát a versenyt november 17-18-án tartják és az önkormányzat biztosítja a helyszínt, mely a Sóstói stadion lesz. Október 15-én lehet jelentkezni a versenyre és a tavalyihoz hasonlóan annyi lesz a feladat, hogy a fiatalok fogalmazzanak meg a saját környezetükből egy olyan problémát, amely műszaki megfoldást igényel. Erről egy maximum másfél perces kisfilmet forgassanak le, és azt küldjék be az online jelentkezési felületre.