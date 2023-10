Enyingen a Zöld Város Program keretében új játszótérrel gazdagodik a Petőfi Park. A beruházás II. ütemében a víztorony mellett kialakított játszótér nem csak a kicsiknek, de a nagyobb gyerekeknek is örömet szerez majd.

A játszótér területén a csúszdás, mászókás játszókomplexum mellett egy több elemből álló hinta együttes is helyet kapott. De nem csak ezek az újdonságok várják a gyerekeket: egy különleges, akadálymentesített trambulin is a rendelkezésükre áll majd, amelyet kerekesszékkel is lehet használni!

Viplak Tibor, a város polgármestere a Feol.hu-nak azt is elmondta, hogy a gyermekjátszótér a Zöld Város projekt második ütemének is már a második része. Ez az utolsó eleme a teljes beruházásnak. Mint mondta, az alapok már megvannak, az infrastruktúra készen áll, most már csak a fejlesztések következnek, amelyek között a színpad bővítése is helyet kap majd. De ez már a jövőbeli tervek egyike.

A polgármester hozzátette, hogy a városban számos fejlesztés valósult meg a projekt során. Az alapinfrastruktúra, mint az áram, a vízrendszer és az utak már elkészültek. Az átkötőház akadálymentesítése, egy új sétány kialakítása, és a városközpont rehabilitációjának munkálatai is részét képezik a beruházásnak. Mondhatni a csúcs dísze ennek a beruházásnak ez a játszótér, ahogy Viplak Tibor fogalmazott.

A polgármester szerint a projekt során nagyon sok minden megvalósult, és az alapok már adottak a további fejlesztésekhez. A város vezetése a jövőben is szeretné folytatni az építkezéseket és a fejlesztéseket, hogy Enying még szebb és élhetőbb legyen mindenki számára.