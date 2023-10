A szervezet már hosszú évek óta dolgozik a Vértesben, részben Fejér vármegye területén, ahol kutatásaik során rendszeresen jelentős mennyiségű második világháborús robbanóeszközt találnak. A közelmúltban arra hívták fel magukra a figyelmet, hogy Csákvár közelében egy német Ju-52-es repülőgép lezuhanásának helyszínén dolgoztak, közben négy német légierős katona földi maradványait is a felszínre hozták. Az egyesület tagjai dominóként rakják egymásra a megemlékezés és a kegyelet elemeit akkor is, amikor a túraútvonalak mentén tájékoztató táblákat helyeznek el. Céljuk az, hogy a kirándulók megismerjék 20. századi történelmünk vérzivataros időszakát a Vértes egyes helyszínein, ezért a Vérteserdő Zrt.-vel közösen Mindszentpusztán állandó kiállítást terveznek nyitni a huszárok harcairól. Ott kapnának helyet a Had- és Kultúrtörténeti Egyesület által a Vértesben gyűjtött hatástalanított robbanóeszközök és más háborús relikviák, amelyek még ezután kerülnek a felszínre.

Nagyon nem mindegy tehát számukra sem, hová kerülnek és mi lesz a sorsuk azoknak a veszélyes, vagy annak tűnő tárgyaknak, amelyeket a kirándulók, gombaszedők találnak az erdőben járva.

A Vértesben megtalált gránátok egyike

Fotó: Had- és Kultúrtörténeti Egyesület

– Készítettünk egy telefonos bejelentő alkalmazást, amit immár több mint egy éve sikeresen tesztelünk – mondta a FEOL-nak Szebenyi István. – Tökéletesen működik, és segítségével bárki néhány kattintással jelenthet egy véletlenül megtalált robbanóeszközt. Megkerestük vele a Magyar Honvédség illetékeseit, akik jónak találták, de a használatához, bevezetéséhez jogszabálymódosításra lenne szükség. Ezért elküldtük most a Belügyminisztériumnak is véleményezésre.

A jelenleg érvényben lévő kormányrendelet így írja elő a bejelentés módját: aki elhagyott robbanótestet vagy annak tűnő tárgyat talál, illetve ilyen tárgy hollétéről tudomást szerez, köteles azt haladéktalanul bejelenteni a helyi rendőri szervnek vagy ahol ilyen nincs, ott a települési önkormányzat jegyzőjének. A bejelentés alapján a települési önkormányzat jegyzője vagy az illetékes rendőri szerv a következő intézkedéseket teszi meg: ellenőrzi a bejelentés valódiságát, ehhez szükség esetén szakértő személy segítségét kéri, megjelöli a feltételezett vagy azonosított robbanótest helyét, elhelyezi a robbanásveszélyre utaló figyelmeztető jelzést, majd bejelentést tesz a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére. Ha az ügyeletes további intézkedést javasol, például egy közelben lévő lakóház kiürítését, vagy a veszélyeztetett terület folyamatos őrzését, lezárását, akkor azt is meg kell tenni.

– A jogszabályi előírás szövege, előírásai, és a bejelentési folyamat ma már meglehetősen elavult, körülményes, lassú és felesleges elemeket tartalmaz – állítja Szebenyi István. Miért? – Részben mert az érkező rendőr nem rendelkezik megfelelő ismeretekkel a robbanóeszközről, így sok esetben el sem tudja dönteni mi az, amivel találkozik, a települési jegyzőkre pedig ez hatványozottan igaz. A bejelentést követően a rendőrség tovább jelenti az esetet tűzszerész ügyeletre, de a néhány nappal később érkező tűzszerészek gyakran azzal szembesülnek, hogy a jegyzőkönyvet felvevő kolléga beteg, vagy szabadságon van. Ilyen esetben általában kóvájognak a terepen, keresik a bejelentett tárgy helyét, vagy közvetlenül a megtalálókat hívogatják telefonon. Ezek a bejelentések tapasztalataink szerint sokkal gyorsabban, pontosabban, és kevesebb erőforrással is kezelhetők volnának. Ma már rendelkezésre állnak azok a technikai eszközök, és ezek mindenkinél ott vannak, amelyek képesek jó minőségű fotókat készíteni és GPS koordinátákat rögzíteni. Ezt az eszközt okostelefonnak hívják, és egy megfelelően fejlesztett applikáció segítségével a jelentés mindössze két-három kattintással elvégezhető és néhány másodperc alatt beérhet a tűzszerész ügyeletre, a bejelentő adataival, fotókkal, GPS koordinátával.

Egy szovjet 100 milliméteres páncéltörő lőszer a pákozdi katonai emlékpark Tűzszerész Kertjében

Fotó: Tihanyi Tamás / FMH

Az alkalmazás használata esetenként kiválthatná a rendőrség jelenlétét, felgyorsítaná a bejelentés folyamatát, de legfőképpen bejelentésre ösztönözné azokat is, akik azt nem tennék meg, mert túl körülményesnek találnák megvárni a rendőrt, vagy a jegyzőt. A beérkezett fotó alapján a tűzszerész szakszolgálat azonnal látná, mi az, amihez a katonáknak indulniuk kellene, az applikáció pedig pontosan a helyszínre vezetné őket. Szebenyi István elmondta a FEOL-nak, hogy mivel a Vértes két vármegye területén fekszik, amikor egy-egy hétvégén esetenként négy-öt megtalálásról tesznek bejelentést a rendőrség segélyhívójára, az is jelentős időt igényel, amíg egyáltalán sikerül kideríteni, hogy az adott helyszín melyik kapitányság illetékességi területéhez tartozik.

– Az applikációt jól használhatnák régészek, munkagépkezelők, erdészek, fakitermelők, turisták, lényegében bárki. Alkalmazása olyan hasznos volna, hogy csak azt nem értem, eddig miért nem találták ki – szögezte le a hadszíntérkutató, aki szerint kezdeményezésük gyakorlati használatához csupán egy jogszabályváltozásra volna szükség.

Az egyesület honlapján bemutatják az alkalmazás működését: https://had-es-kulturtorteneti-egyesulet6.webnode.hu/tuzszeresz-bejelento-applikacio/