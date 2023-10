A kisgyóniak segítsége

A Fejér Megyei Hírlap 1963-ban többször is hírt adott a kisgyóni nőtanács eredményes munkájáról. Október 6-án is azért írt róluk, mert legutóbbi elhatározásuk említést érdemelt: "Negyvenen vállalkoztak arra, hogy részt vesznek a kukoricatörésben. Kisgyónban nincs termelőszövetkezet. A nőtanács aktivistái bányászfeleségek, akik úgy látják, hogy jószomszédi segítségüket nem nélkülözhetik Bodajkon. Így kerültek a bodajki őszi munkákkal foglalatoskodók közé a kisgyóni asszonyok."

Felöltöztetett római férfi a mészkő szarkofágban

Ugyanebben a lapszámban jelent meg az az igencsak izgalmas hír is, miszerint a dunaújvárosi múzeum igazgatója, Bóna Istvánné régész az egyik lakásépítkezésen rendkívül értékes késő római kori sírt tárt fel. Közvetlenül az „L 15” jelű építkezés mellett a föld alatt két méter mélységben az idén már a második mészkő szarkofágot találta. A vaspántokkal zárt mészkő szarkofágot fővárosi régészeti szakemberek jelenlétében pénteken délben tárták fel. A mészkő szarkofágban fekvő férfi holttesten rajta volt hosszú felső ruhája, sapkája és nadrágja is. Eddig még meg nem állapított tartósító anyag, valami gyanta őrizhette meg másfél évezreden át a ruhákat az utókor számára. A római férfinek vörös haja, szakálla és bajusza is volt. Alsó fogsorának mind a tizenhat foga most is ép. Dr. Nemeskéri János a Természettudományi Múzeum antropológiai osztályvezetője — német vendégével, dr. H. Walter a mainzi egyetem antropológiai intézetének docensével látogatta meg az érdekes dunaújvárosi leletmentőket, kijelentette: — A most feltárt dunaújvárosi római kori sír tudományos szempontból nagyon értékes. A római férfi kb. 45—55 éves lehetett, akinek erős, robusztus testalkata volt. Azonban gerincoszlopán eléggé előrehaladott kóros elváltozások láthatók. Tudományos szakembereik a szarkofágban talált anyagokat most celluloid oldattal tartósítják.