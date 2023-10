A szeptember 25-én indult programsorozattal kapcsolatban közös sajtótájékoztatót tartott Lehrner Zsolt, Székesfehérvár alpolgármestere, Pokrovenszky Krisztián, a Szent István Király Múzeum főigazgatója, valamint Belényesy Károly, az intézmény szakmai igazgatója. A város alpolgármestere úgy fogalmazott, mondhatni, a múzeum egy „kiállítási bummal” indítja az őszt. – Az ország 130 múzeuma mintegy 700 programmal csatlakozik a Múzeumok Őszi Fesztiváljához, amiből természetesen a Szent István Király Múzeum is kiveszi a részét. A rendházban látható két nagy kiállítás mellett a belváros többi kiállítóhelyén is lesznek előadások és különböző aktív programok a tárlatokhoz kapcsolódóan – emelte ki Lehrner Zsolt. Az alpolgármester mindenkit arra buzdít, vegyenek részt a programokon, mert – ahogy fogalmazott – ezek segítségével mélyebb tudást szerezhetnek az érdeklődők.

Pokrovenszky Krisztián kiemelte, bár az őszről a legtöbb embernek az elmúlás jut eszébe, tulajdonképpen egy újrakezdés is ez az időszak. – Azt gondolom a múzeumoknak új lehetőséget jelent, hogy mindenki visszatért a nyári szabadságokról, elkezdődött az iskola és az óvoda. A Múzeumok Őszi Fesztiválja arról is szól, hogy megmutassuk, milyen tudományos munka is folyik a háttérben. Közel másfél hőnapon keresztül színes, tudományos programokkal töltjük meg a kínálatot – emelte ki a Szent István Király Múzeum főigazgatója. Mint mondta, a múzeumoknak nagyon fontos feladata, és talán erénye is, hogy a tudományos kutatásokat hitelesen adják át a közönség számára. Pokrovenszky Krisztián úgy fogalmazott, törekedni kell arra, hogy népszerű programokat szervezzenek, de a hitelességnek ezzel együtt is mindig meg kell maradnia.

– A Múzeumok Őszi Fesztiváljának programtérképén nemcsak szerepel a Szent István Király Múzeum, hanem egy erős bázisa is a rendezvénysorozatnak. Nemcsak arról van szó, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű kutatóval rendelkezünk, hanem olyan múzeumi egységeket kínálunk az érdeklődők számára, amelyek azért válnak érdekessé, mert nem csak a tárlatot láthatják. Bármelyik nap bejön egy látogató, mindig talál valami érdekes programot, kerekasztal-beszélgetést, vagy előadást – emelte ki Belényesy Károly. A múzeum szakmai igazgatója úgy fogalmazott, nem pusztán tárgyakról van szó, hanem a mögöttük lévő történetekről, érdekességekről is.

A Szent István Király Múzeum valamennyi korosztályt igyekszik megszólítani az elkövetkezendő hetekben megvalósuló programokkal, melyeknek részletes listáját az intézmény weboldalán találják meg.