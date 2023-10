Kíváncsiak voltunk azonban arra, hogy ez az általános gallyazás része vagy netán azokat a fákat ritkították a Városgondnokság munkatársai, amelyek korhadtak és ezáltal balesetveszélyesek voltak, így megkerestük Bozai István városgondnokot, aki tájékoztatott minket a részletekről.

– A mai reggelen a Szent István középiskola előtti utcai sorfákat gallyazták a dolgozók. Az elszáradt ágakat, valamint az épülethez érő részeket távolították el. Ezen kívül az iskola megrendelte tőlünk a bejárat előtt lévő, az iskola területén álló két darab örökzöld kivágását is, ezt a munkát is a mai napon végeztük el – fogalmazott válaszában, valamint azt is megtudtuk, hogy egyelőre az Ady Endre utca további nem folytatódik a munka, de középtávon tervben van az utca teljes fasorának gallyazása.

