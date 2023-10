Sok településen, így megyénk harmadik legnagyobb városában is a napján emlékeztek meg az 1956-os szabadságharc és forradalomról. Mór előjárói elsőként a Móri Járási Kormányhivatal épületénél helyeztek el koszorúkat, néma főhajtás mellett. A középület egy része fogda volt 1956-ban, így annak belső udvarán, a vörös téglákban ma is olvasható több olyan elítélt neve, akik azért kerültek oda, mert felemelték szavukat a rendszer és az elnyomás ellen. A hivatalépület falára rögzített emléktáblától a Millenniumi Parkba vezetett a megemlékezők útja, ahol már jelentős tömeg gyűlt össze az 56-os emlékművel szemben.

Fotó: Hrubos Zsolt

A magyar himnuszt követően a város polgármestere, Fenyves Péter mondott köszöntő beszédet, méghozzá Márai Sándor szavaival kezdve: „Ha jó ügyet védesz, mitől is félhetsz?”

-Mit üzen 1956? Azt, hogy a nemzet egy rettenetes vesztes háború, , az ország megcsonkítása, és egy évtized kegyetlen zsarnoksága után is fel tudott állni a belenyugvás és a megalkuvás helyett. Különösen azokra emlékezünk ma, akik 67 évvel ezelőtt elindultak a szabadság eszményének megvésésére, a haza és az emberi méltóság visszaszerzésére. A szabadság friss szele fellobbantotta a lélek örömét és úgy ölelték át egymást az emberek, mint a nyári zivatar után a szivárvány a Föld két pólusát, fogalmazott Fenyves Péter, aki Bibó István szavaival zárta beszédét: A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem.

A lyukas zászlót idéző emlékmű előtti területen a Móri DR. Zimmermann Ágoston Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola diákjai adtak ünnepi műsort visszaemlékezéssel, dallal, verssel, zászlólobogtatással. Ahogy 67 éve is a fiatalok álltak a forradalom élére, úgy a megemlékezés is a fiatalok feladata volt. A kezükben tartott fehér virágcsokrok szirma és az áldozatokra, eseményekre emlékezők, illetve az ötvenes évek nehéz időszakát személyesen is megtapasztalók könnye együtt hullott a park fáinak levelei közé a napsütötte október 23-án, délelőtt.