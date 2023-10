Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere köszöntőjében elmondta: minden világnap alkalmat ad arra, hogy egy fontos kérdésre felhívjuk a figyelmet. Veszélye is ebben van azonban: hajlamosak vagyunk azon a napon túl nem foglalkozni a témával.

- Bízom benne azonban, hogy ezt el tudjuk kerülni. Erre nagyon jó esélyt ad az, hogy az állatvédelem területén nagyon értékes közösségek élnek Székesfehérváron és környékén. Embert próbáló feladatot végeznek ezek a szervezetek, ám a felelős állattartás közös ügyünk, nem csak az övék - tette hozzá, s megköszönte a hotelnek, hogy ilyen nemes kezdeményezés mellé állt. Majd hangsúlyozta: érdemes minden módon, anyagilag is támogatni ezeket a szervezeteket, erre bíztatta a lakosságot is.

Pfeffermann Gábor, a Castrum hotel igazgatója hozzáfűzte: a cégcsoport állatbarát politikája okán is egyértelmű volt, hogy befogadják ezt a kezdeményezést Székesfehérváron. A felvonulás során a történelmi belvároson keresztül sétáltak az állatbarátok kedvenceikkel ezen a hirtelen őszi hűvösre fordult szerda estén.