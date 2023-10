- Éppen pénteken volt a jelenlegi képviselő-testület megalakulásának negyedik évfordulója – bocsátotta előre Sallai Mihály, polgármester, aki arról beszélt a feol.hu-nak, már akkor tudták, melyik utcákat, utakat kellene felújítani a településen. A tervek megvalósításában azonban éppen egy másik terv kivitelezése jelent némi akadályt. – Óvodabővítés előtt állunk, amire mintegy 300 millió forintot nyertünk, ám még mindig nem látjuk, az önkormányzatnak mennyit kell hozzátennie a költségekhez. Ez a legfőbb oka annak, hogy az elmúlt években igyekeztünk nagyon spórolni. Az óvodabővítés ügyében hamarosan indulhat a közbeszerzés és amint az lezárul, pontosabban látjuk, mennyi pénzünk marad az utak felújítására – magyarázta a polgármester.

Ennek ellenére voltak és vannak utak, amelyek megújultak. 2021-ben készült a Radnóti utca aszfaltozása, amely mintegy 23 millió forintba került és nagyrészt pályázati pénzből fizették. Elkészült a Rigó utca aszfaltozása is, amire azért nem tudtak pályázni, mert új építésűnek minősült, ugyanis korábban sosem volt aszfaltos. A munkát a község önerőből, 11 millió forintból csináltatta meg. Legutóbb a Fenyves utca végének aszfaltozására pályázott a település, ám ez egyelőre tartaléklistára került a Magyar falu programban. A Széchenyi utca azonban megújult. – Ez, ha úgy tetszik, több lépésben készült el: 2020-ban az utcában található pékség tulajdonosa és az önkormányzat megállapodott, hogy közösen finanszírozza a bolt parkolója és az út közötti murvás terület leaszfaltozását, ami végül jóval hosszabb szakaszon, egészen a Harmat utca kereszteződéséig készült el. A Széchenyi utca közel 60 méteres szakasza viszont a régi, rossz állapotban maradt. Ezt sikerült most 4,8 millió forintból megcsináltatni. A Széchenyi utca burkolata ezzel nem csak megújult, de szélesebb is lett.