A tavaly őszi bezárás alól csak a művelődési ház színházterme volt kivétel, ugyanis a helyi általános iskola tornateremként használja a helyiséget. Az önkormányzat ugyanakkor azzal a kéréssel fordult az intézmény fenntartója, a székesfehérvári tankerület felé, vállalja át a terem teljes fűtési költségét. Egy korábbi megegyezés alapján egyébként a tankerület addig is hozzájárult a művelődési ház rezsiköltségeihez, amelynek felét – miután a nevezett terem nagyjából az épület felét foglalja el – ők fizették. Abba azonban, hogy a fűtési időszakban a keletkező többletköltséget teljes egészében átvállalják, nem egyeztek bele. Az egyeztetés az önkormányzat és a tankerület között azonban tovább folytatódott és mára megszületett a megállapodás. Ennek értelmében a jövőben a Székesfehérvári Tankerületi Központ évi két részletben, meghatározott, fix összeget fizet a vértesboglári önkormányzatnak. – Nekünk ez is nagy segítség! Cserébe vállaltuk, hogy amennyiben újabb áremelés következik be, nem kérünk magasabb támogatást a tankerülettől, a többletköltséget a boglári önkormányzat állja – mondta a megállapodás kapcsán Sztányi István, polgármester.

„A Székesfehérvári Tankerületi Központ az illetékességi területén található valamennyi önkormányzattal partneri viszonyt tart fenn a tanulók érdekében” – fűzte hozzá az iskola fenntartója.