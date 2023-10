Szerencsére mostanában nem tűnik gyakorinak, hogy valaki a megyeszékhely belvárosát, vagy épp egy külvárosi házfalat feliratokkal csúfít el. A térfigyelőkamerák "osztódása" is elejét veheti ezeknek a cselekményeknek.

Vannak falfirkák, melyek évek óta a városképbe olvadtak, legyen épp az uszoda oldalán, vagy egy Széchenyi úton található házon, a vasútnál, vagy épp egy iskola falán, akár a Palotavárosi tavaknál. Frida Kahlo, a Harcosok klubja karakterei visszanéznek ránk a város egyes pontjain. De ki ne emlékezne a felüljáró hírhedt "Szeretlek, nyuszó!" és annak eltávolítása után újrafogalmazódott "Visszatértem" feliratokra, amiket nap mint láttunk, mígnem ez utóbbit is fehér festék palástolta be. Most szándékosan nem a graffiti kifejezést használom, bár Fehérváron számos példát találunk a művészi értékkel bíró "mázolmányokra" is. Szerencsére, a legszégyenletesebbek hamar a feledés homályába merülnek, pláne, ha arról maga a város intézkedik. Ilyenekre is volt példa az elmúlt években.