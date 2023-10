Amint arról korábban beszámoltunk, hónapok óta fennálló problémával küzdenek Iváncsa lakói, mindezekről a falu polgármestere adott korábban tájékoztatást. Mint írta, nagyon sokan a faluban, különösen az éjszakai órákban azt tapasztalják, hogy az SK On iváncsai gyára változó erősséggel, de rendszeresen, zavaró hangot bocsát ki.

Az önkormányzat jelezte a problémát a gyár vezetése felé és bejelentést tett a Fejér Vármegyei Környezetvédelmi Hatóságnál is. A gyár vezetése válaszában ígéretet tett arra, hogy október végére elkészülnek a hangszigetelő falak, melyek megoldhatják a sok kellemetlenséget okozó problémát.

– Akkor is leírtam, és most is úgy gondolom – és ezt az elmúlt hetek is alátámasztják –, finoman szólva sem megnyugtató az SK válasza. Annál is inkább, mivel érthetetlen és elfogadhatatlan, hogy előbb kezdik meg a próbaüzemet, minthogy kiépítenék a normális működéshez szükséges zajvédőt, rázúdítva ezzel lassan két hónapja a falura a megengedett határértéknél jóval magasabb zajszennyezést – fogalmaz az önkormányzat közösségi oldalán Molnár Tibor polgármester.

A településvezető továbbá arról is beszámol, az elmúlt héten a Környezetvédelmi Hatóság Iváncsa több helyszínén, többek között egy Jókai utcai magánház udvarán is méréseket végzett. Ezzel egyidőben a településen kiépített zajmérő állomás jóval a határérték feletti zajértéket mutatott, így vélhetően a hatóság mérései is alátámasztják a jelenséget.

– Nagyon remélem, hogy a Környezetvédelmi Hatóság részéről mihamarabb olyan döntés születik, ami normalizálja ezt a tarthatatlan helyzetet – hangsúlyozta Iváncsa polgármestere.