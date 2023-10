A 2023/2024-es tanévet már a Bory Jenő Általános Iskola egykori, Tolnai utcai épületében kezdték a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium tanárai és diákjai. A költözés oka a Csónakázó-tó partján álló épület átfogó felújítása, és a nyugodt tanulási és tanítási körülmények fenntartása.

A felújítás aktuális előrehaladását helyszínbejárás alkalmával láthatták az önkormányzat és a sajtó munkatársai. A nyílászárók egy részét már kicserélték a szakemberek, s az épület helyiségeiben is javában zajlanak a javítási, építési munkálatok. Látványos változáson esett át a tornaterem – melynek felújítása már korábban elkezdődött –, s a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek, amelyek új nyílászárókat és modern burkolatokat kaptak.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

A fejlesztés a Modern Városok Program keretében kormányzati támogatásból, mintegy 3,2 milliárd forintból valósulhat meg. Ez az összeg tartalmazza az épület tervezési és felújítási munkálatai mellett az eszközbeszerzéseket is.

– A kivitelezés befejezési határideje 2024. tavasz, és úgy látjuk, a kivitelező tartja a minőségi és határidős paramétereket is. Eredetileg úgy terveztük – és talán mondhatjuk, hogy erre van is esély –, hogy tavasz végén, nyár elején megkezdődhet majd a visszaköltözés, bár valószínűleg ez már a ballagás is az érettségi után fog megtörténni. Azt hiszem, hogy most a bejárás alapján is láthatjuk, hogy serény munka zajlik, nagyon jó minőségben. Teljes egészében megújul a Tóparti, mind a tantermeket, mind a közösségi tereket, szociális blokkokat, tanárikat, mind pedig a tornatermet érintően. A Szabadművelődés Háza és a Tóparti patinás burkolata, ami nagyon speciálissá tette ezt az épületet, teljes egészében visszanyeri eredeti pompáját – mondta a fejlesztésről a helyszínbejárást követően Cser-Palkovics András polgármester, aki arról is beszélt, napokon belül a Kodolányi János Gimnázium felújítása is elkezdődik.

– A munkálatok az egykori Ybl-épület felújításával kezdődnek. Aláírtuk a vállalkozási szerződést, napokon belül átadjuk a munkaterületet és hamarosan ott is megjelennek majd a munkagépek. Az Ybl-épület felújítása után tér át a kivitelező a Kodolányi-középiskola jelenleg használt épületére. A felújítás közel 2,8 milliárd forintba kerül. Azt hiszem, önmagában ez a két iskola is nagyon komoly előrelépés, és bízunk benne, hogy hamarosan ugyanerről beszámolhatunk a Vasvári Pál Gimnázium esetében is, ahol még ősszel kiírja a közgyűlés az egyik épületre vonatkozó közbeszerzési eljárást – a másikat tavasszal –, és 2024-ben a Vasvári felújítása is elkezdődhet – beszélt a közeljövő további intézményfelújításairól a polgármester.