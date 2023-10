Az 1956-os események kültéri Emlékpontjánál köszöntötte október 23-a alkalmából a résztvevőket Görög Viktória, a pákozdi Katonai Emlékpark ügyvezetője pénteken délben. Mint rámutatott, az Emlékpont az a hely, amely a barikádon fennakadó T-55-ös harckocsi képében hozza el nekünk a történelmet. Mint fogalmazott ünnepi beszédében, a fiatalok forradalmának emlékezete kültéren és beltéren is megjelenik az Emlékparkban: az ’56-os emléksarok az akkori eseményeket és a forradalom szellemiségét jeleníti meg, melyet 2022 októberében adtak át a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezetének gondozásában. A tárlat három személy, három egykori fiatal forradalmár, vitéz Hajdú Szabolcs és Marián István hagyatékán, valamint Pintér Lajos emléktárgyain alapul.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap



Ünnepi beszédében az ügyvezető emlékeztetett: alig egy hónap telt el a reményt adó pákozd-pátka-sukorói győzelem 175. évfordulójának megünneplése óta, mely eseményt megtisztelte jelenlétével Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke is. Most azonban újra hősökre emlékezünk – emelte ki.



- A nemzetek életében vannak pillanatok, amikor hirtelen mindenki úgy érzi, elég volt, nem mehet úgy tovább, ahogy eddig. Dönteni kell, és a döntésünk megmutatja, kik vagyunk. Egy egész nemzetről derül ki, mit is ér. Arra a csodálatos napra emlékezünk most, amikor mi, magyarok megmutattuk magunknak, és a világnak mit is érünk valójában. Hatalmas erő költözött belénk, és megremegtek a kommunista uralom tartópillérei. Arra a pillanatra emlékezünk, amely örökké élni fog a magyarok emlékezetében, amikor ugyanazt akarta a pap és az esztergályos, a tudósok és a pesti srácok – fogalmazott, s hozzátette: október 23-a törvénybe iktatott nemzeti ünnep, a magyar nép szabadságvágyának szimbóluma. - Szívünket ezen a napon is ünneplőbe kell öltöztetnünk, büszkén emlékezve apáink, nagyapáink bátorságára és elszántságára. A Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely kiemelt küldetése hadtörténelmünk 175 éves múltjának hiteles bemutatása, a közös emlékezet formálása, valamint a hazafias érzések megalapozása és

megerősítése az ifjú generációk szívében.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap



A résztvevők ezt követően néma koszorúzással emlékeztek: koszorút helyezett el a pákozdi Katonai Emlékpark 1956-os emlékművénél az 1956-os Pesti Srác Alapítvány, a Történelmi Vitézi Rend, a Wathay Ferenc Bajtársi Egyesület, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete, valamint a KEMPP is.



Az ünnepség az emlékezés virágainak elhelyezését követően Székely Kornél grafikus művész, „A Mi forradalmunk, amely megrengette a kommunista világot” című kiállításának megtekintésével fejeződött be.