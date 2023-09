Egy szakaszon a szokásosnál is nagyobb körültekintéssel kell haladni a festői szépségű kirándulóhelyek felé, ugyanis a várpalotai lőtér felé lévő hátsó földútnál villanypásztor rendszerű karámot telepítettek. A szóban forgó területet határoló kerítést a jobb láthatóság érdekében a földút felől fehér szalaggal is kiemelték a lovakat is tartó terület tulajdonosai. A villanypásztorra külön táblák is felhívják a figyelmet és a közösségi oldalon is mindenkit figyelmeztetnek a változásra.

A szigetelőkön végigfuttatott huzal és a benne pulzáló áram nemcsak a bekerített állatok szökését akadályozza meg, hanem más állatok védett területre való bejutását is.

Fotó: Palocsai Jenő

Természetesen a villanypásztor a legtöbb emberre nem veszélyes, de a szívritmus-szabályzóval nem rendelkezőknek is maradandó élmény lehet a találkozás a berendezéssel.